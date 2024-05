Création d’une BBC à la française : la réforme de l’audiovisuel prend du retard

Fusionner l’audiovisuel public devra attendre, l’examen du texte à l’Assemblée nationale a été repoussé.

Le projet sera finalement discuté en juin alors que l’analyse du texte était prévu pour cette fin de semaine. Le gouvernement a pris la décision de reporter la présentation aux députés du fait de l’encombrement de l’ordre du jour. Nouvel obstacle pour le projet porté par Rachida Dati, alors que l’intégration des médias français à l’étranger avait déjà été rejeté.

L’idée de regrouper Radio France, France Télévisions et consorts au sein d’un même holding puis de les fusionner au sein de France Médias d’ici à 2026 ne plaît pas à tout le monde et a entraîné de fortes grèves chez les acteurs de l’audiovisuel public, avec 33% de grévistes sur l’ensemble des salariés contre 55% chez les journalistes de Radio France par exemple. Chez France Télévisions, on comptait 12% de grévistes tous métiers confondus. “On n’est pas contre une évolution de nos médias, mais on ne veut pas que ça se fasse de manière précipitée pour satisfaire l’agenda politique de notre ministre“, a pour sa part déclaré à l’AFP Mathilde Goupil, déléguée syndicale SNJ (Syndicat national des journalistes) à France Télévisions.

Même l’auteur du texte de loi sur lequel s’appuie le gouvernement a considéré “qu’on peut s’interroger sur le calendrier”, et un député de la majorité considère que “c’est très mal parti pour faire passer la réforme”. La ministre de la Culture pour sa part tente d’apaiser les tentions et assurait vouloir “garantir non seulement une pérennité mais (aussi) votre force” au personnel de l’audiovisuel public ce dimanche.

Source : AFP

