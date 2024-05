Free envoie un mail à ses abonnés Freebox et leur propose sa “solution idéale pour changer de TV sans se ruiner”

“Découvrez les nouvelles Smart TV Samsung et étalez le paiement en 30 mois sans frais”, Free promeut ses nouvelles promotions sur les dernières Smart TV Samsung avant un été très sportif.

Certains de ses abonnés l’ont oublié ou ne le savent pas. Depuis novembre 2022, Free propose une boutique dédiée aux Smart TV Samsung, équipée d’Oqee, sur l’espace abonné Freebox. Celle-ci permet d’accéder à un catalogue de modèle assez varié, avec des promotions régulières.

Jusqu’au 25 juin, une campagne d’offres de remboursement est disponible et permet d’économiser jusqu’à 200€ sur les nouvelles Smart TV QLED Q60D, informe aujourd’hui l’opérateur dans un mail promotionnel envoyé à ses abonnés Freebox.

“Avec notre offre de financement sans frais, achetez votre nouveau téléviseur sur 30 mois (acompte à la commande puis paiements sur 30 mois). La solution idéale pour changer de TV sans se ruiner”, tente de séduire Free. L’Euro 2024, Roland-Garros en 4K et les JO, sont autant d’événements sportifs qui pourraient pousser les consommateurs à renouveler leurs équipements. Et Free l’a bien compris : “Quelque soit votre jeu de jambes, une expérience complètement immersive vous attend, un grand écran plus que lumineux pour ne rater aucun but, un son OTS Lite pour vivre l’ambiance du match comme si vous y étiez”. C’est aussi l’occasion pour lui de rappeler que 6 mois à Amazon Prime son offerts à certains de ses abonnés, l’occasion de regarder Roland-Garros (night sessions) sur Prime Video.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox