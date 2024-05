Free va permettre très bientôt de nouvelles actions à ses abonnés via Freebox Connect sur iOS

Après la version Android, c’est au tour de la version iOS de Freebox Connect de se doter d’une fonctionnalité d’identification et de blocage d’un appareil indésirable.

De plus en plus complète, Freebox Connect est l’application ultime pour contrôler très facilement l’état des équipements Freebox, diagnostiquer un problème sur son WiFi, de le paramétrer à sa guise ou encore de le partager en toute sécurité voire de le suspendre sur les appareils de ses enfants.

Après une version grand public déployée le 22 mai sur Android, Free vient de lancer une version bêta sur iOS via Testflight intégrant les mêmes nouveautés. Il sera possible dans les prochains jours de bloquer un appareil indésirable, et de retrouver les appareils bloqués dans une section dédiée. Les développeurs indiquent par ailleurs que les abonnés Freebox peuvent à présent identifier un appareil qu’ils ne reconnaissent pas grâce à des informations détaillées. Il est par exemple désormais possible de retrouver la date de 1ère connexion de l’appareil dans “Autres informations”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox