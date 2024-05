“6 mois offerts” : Free envoie un mail qui tombe à pic à ses abonnés Freebox Pop, Révolution + Light et Ultra Essentiel

A l’occasion du coup d’envoi ce dimanche de Roland-Garros, Free prévient certains de ses abonnés Freebox qui ne seraient pas au courant : Amazon Prime leur est offert pendant 6 mois après activation. De quoi profiter des matchs en soirée du célèbre tournoi du grand chelem sur terre battue en exclusivité sur Prime Video.

“Roland-Garros est de retour ! N’attendez plus, profitez dès maintenant du service Amazon Prime avec notre offre découverte 6 mois offerts,

pour suivre les meilleures rencontres du tournoi. Et retrouvez en exclusivité sur Prime Video dès le 26 mai, la sélection des meilleurs matchs simple de la journée”, tel le message envoyé par mail ce week-end par Free dans une campagne d’information lancées auprès de ses abonnés Freebox Pop, Révolution (Light inclus) et Ultra Essentiel.

Les membres Amazon Prime bénéficient de nombreux avantages en matière de shopping et de divertissement : livraison rapide et gratuite, Prime Video (avec pub), Prime Gaming et deux jeux gratuits, Aman Music Prime, Prime Photos pour stocker ses photos sur Amazon Cloud Drive, ou encore 2 livres offerts sur Prime Reading.

Les 6 mois sont offerts sans engagement pour les abonnés Freebox, il faudra ensuite pour ceux qui souhaitent continuer l’aventure, payer un abonnement de 6,99€/mois à la suite de la période de gratuité. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur l’espace abonné Freebox et d’activer l’offre.

Quels matchs de Roland-Garros seront disponibles sur Prime Video ?

Prime Video détient les droits exclusifs de l’intégralité des matchs des 11 sessions de soirée du court Philippe-Chatrier (qui débutent le 26 mai) à partir du premier dimanche du tableau principal. “Nos matchs de soirée sont une sélection des meilleurs matchs simple de la journée. Prime Video possède également les droits exclusifs partagés pour la retransmission des demi-finales et des finales simples et doubles Messieurs et simples et doubles Dames, ainsi que pour la finale double mixte. Nos droits sont valables pour quatre ans, pour les éditions 2024 à 2027”, précise le géant américain.

