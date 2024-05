Free Mobile augmente le débit de ses abonnés grâce à une nouvelle activation record de fréquences 4G

En l’espace de 3 semaines, Free Mobile a activé plus de 7400 antennes 4G dans la bande 2100 MHz.

Premier opérateur en nombre de sites sur la 5G mais dernier sur les débits, Free Mobile met les bouchées doubles sur sa 4G, ce réseau encore très majoritairement utilisé par ses abonnés. En 2024, l’opérateur fait désormais jeu égal avec SFR et Bouygues Telecom en matière de couverture, en atteste le dernier baromètre nPerf, mais pour séduire davantage, l’ex-trublion cherche constamment à améliorer ses débits notamment par le biais de l’agrégation de fréquences.

Premier recruteur sur le segment en 2022 et 2023 (loin devant ses rivaux), Free Mobile détient depuis septembre 2021 un bloc de 15 MHz (contre 10 MHz auparavant en 3G), de quoi lui permettre d’utiliser cette fréquence en 4G. Grâce à ce gain de spectre, rendu possible par le “New Deal mobile” signé avec l’Etat en 2018 et à la réattribution des fréquences, l’opérateur permet ainsi à ses abonnés de gagner en débit.

S’il déploie continuellement cette fréquence en 4G en utilisant depuis 2022 les 15 MHz alloués, Free Mobile a soudainement accéléré le rythme à mi-mai avec 3370 nouvelles activations en plus d’une semaine. Une augmentation considérable de plus de 30% qui vient d’être suivie d’une nouvelle activation cette fois de 4096 sites la semaine dernière selon l’ANFR. Avec 17 914 sites actifs, Free devient l’opérateur disposant du plus grand nombre de supports activés sur cette fréquence en France, devant Orange. À la vue du nombre colossal d’activations, tout porte à croire que l’opérateur a effectué une mise à jour à distance sur ces sites, cette évolution n’a pas nécessité d’intervention physique alors qu’en toute logique, “un déplacement de la fibre vers le système airscale” doit être opéré, Free a donc peut-être “trouvé un moyen de mettre à jour les modules de gestion 3G/4G Flexi”, nous livre comme hypothèse, Vache GTI de la team RNC Mobile.

Et @free mobile qui remet le couvert sur la 4G 2100 MHz en activant 4096 nouveaux sites sur cette fréquence par rapport à la semaine dernière (semaine 20). 🚀 +4096 ! 🔥 pic.twitter.com/L7fPd8ugDD — 🐄 VacheGTI© Officiel ツ🐦 (@vachegti) May 24, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox