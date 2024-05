Totalement Fibrés : Canal+ lance une offre à 2 balles, nouvelle appli et chaîne chez Free, etc…

Découvrez le nouvel épisode de notre magazine hebdomadaire Totalement Fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms.

Cette semaine, nous abordons le lancement de la première application de gestion de compte de Free Mobile pour ses abonnés, et la nouvelle offre à 2€ de Canal+. Nous débattrons également sur plusieurs sujets, l’appel à candidatures sur 15 chaînes de la TNT et la 4K à la TV. Sans oublier les rubriques classiques comme le Up and Down.



