IPTV : une méthode puissante met la pression aux sites pirates

L’ACE met en place une stratégie visant à pénaliser les IPTV pirates.

L’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) représente des géants du streaming comme Apple TV+, Amazon Prime Video, Warner Bros, Netflix et Canal+ en France. Ils luttent activement contre le piratage, notamment des services IPTV illégaux.

L’ACE utilise une méthode discrète, mais efficace : saisir les noms de domaines pirates. Ils persuadent d’abord les propriétaires de ces sites de céder leurs adresses. Jusqu’à présent, environ 1500 domaines ont été récupérés, mettant hors ligne plusieurs centaines de sites.

Le domaine “XNET Ultimate”, utilisé pour vendre des abonnements IPTV, a été saisi par l’ACE. Ce site redirige désormais vers la Motion Picture Association (MPA), empêchant toute activité pirate future. D’autres domaines similaires ont également été pris en charge.

Ces actions augmentent la pression sur les pirates et pourraient réduire l’offre d’IPTV illégales. En 2023, l’ACE avait déjà fermé la plateforme 2Embed, perturbant de nombreux sites pirates.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox