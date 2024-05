La Fondation Free signe trois nouveaux partenariats pour rendre le numérique plus accessible

La Fondation Free continue d’investir et de participer à différentes initiatives pour améliorer l’accessibilité du numérique et annonce aujourd’hui trois nouveaux projets soutenus.

Avoir la fibre engagée et militante. Depuis 2006, la Fondation Free lutte contre la fracture numérique dans la continuité de l’engagement social et sociétal de sa maison-mère, le groupe Iliad. Son objectif est de donner un accès égal aux technologies numériques au plus grand nombre via un soutien à de nombreux projets associatifs par exemple.

Elle vient justement d’indiquer trois nouveaux partenariats “qui mettent en avant des aspects clés du numérique, tels que l’éducation, l’inclusion et l’accès à la culture”. L’un d’entre eux est le programme “Art en immersion – Réalité virtuelle à l’hôpital du fonds de dotation Culture pour l’Enfance. Ce projet offre enfants hospitalisés une expérience culturelle inédite grâce à la réalité virtuelle, palliant ainsi l’absence de sortie dans leurs journées rythmée par les soins.

Le réseau Entourage est lui-aussi soutenu via son projet Entourage pro, qui cherche à reconstruire les réseaux professionnels des personnes exclues et précaires. En partageant notre réseau et en offrant un soutien individuel, nous facilitons leur retour à l’emploi.

Enfin, TUMO Marseille de La Plateforme_ fait partie des projets soutenus. Il propose aux collégiens et lycéens marseillais, la possibilité de bénéficier d’ateliers extra-scolaires ludiques et créatifs gratuits. Une initiative inspirante offrant aux jeunes l’accès à diverses technologies et qui visent à éveiller des vocations dans le numérique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox