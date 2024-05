Un avenir en pointillés pour Free Ligue 1 mais un nouveau cap de franchi

En attendant de connaître le futur diffuseur de la Ligue 1 et faire son maximum pour lui sous-licencier son application 100% Ligue 1, Free peut se féliciter d’avoir réussi son pari, celui d’avoir séduit le public avec une autre manière de consommer le football.

Après avoir franchi la barre des 3 millions de téléchargements en février 2024, l’application Free Ligue 1 a franchi le week-en dernier au autre cap, celui du million de followers sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram, Facebook, TikTok, X et YouTube, plateforme sur laquelle il a proposé 4 heures de direct lors de chaque journée de championnat pour ses 236 000 abonnés. Mais c’est bien sur TikTok que le service 100% Ligue 1 de l’opérateur attire le plus avec 662 000 followers.

Quelle soirée, quelle saison… 🥹 Vous êtes 𝟭 𝗠𝗜𝗟𝗟𝗜𝗢𝗡 à nous suivre sur l’ensemble de nos réseaux sociaux. Merci ❤️❤️ pic.twitter.com/S1oGqEOUgN — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) May 19, 2024

Après avoir obtenu entre 2020 et 2024 les droits numériques pour la diffusion d’extraits de l’intégralité des matchs de Ligue 1 en quasi-direct, Free est aujourd’hui dans l’attente. la ligue de football professionnel a décidé l’été dernier de ne pas remettre en jeu ce lot seul. Celui-ci a finalement été intégré dans le lot “premium” en plus de trois rencontres phare de chaque journée. Pour espérer continuer l’aventure, l’opérateur doit d’avord attendre la finalisation de la vente des droits TV de la Ligue 1 et force est de constater que le temps presse puisque la prochaine saison débutera le 16 août prochain. Pour l’heure, les négociations de gré à gré n’en finissent pas. BeIN Sport apparaît comme la seule option pour la LFP. Le groupe qatari serait prêt à un accord à 700 millions d’euros à condition de trouver un terrain d’entente avec Canal+.

Questionné sur l’avenir en pointillés de l’application Free Ligue 1 le directeur général de la maison-mère de Free, Thomas Reynaud, a annoncé mi-mars dans une interview accordée au JDD qu’il espère bien voir ce service survivre : “nous sommes disposés à sous-licencier notre application Free Ligue 1 qui constitue la plus grosse audience sur le foot en France, avec plus d’un demi-million d’utilisateurs uniques par journée de championnat”.

