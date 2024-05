BFM et RMC : une acquisition stratégique sous surveillance, l’Arcom alerte sur l’importance de l’indépendance éditoriale

Alors que CMA CGM s’apprête à acquérir Altice Media, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique juge nécessaire de garantir l’indépendance des rédactions face à l’influence croissante du groupe dans les médias.

Dans une étude d’impact publiée mercredi, l’Arcom alerte sur “la place accrue” de CMA CGM dans les médias, soulignant la nécessité de renforcer les mesures garantissant l’indépendance des rédactions.

L’acquisition de BFMTV et RMC par l’armateur marseillais, annoncée mi-mars, doit encore recevoir l’aval de l’Autorité de la concurrence et l’agrément de l’Arcom. Ce dernier, qui auditionnera les deux parties le 6 juin, a mené une étude pour évaluer les répercussions de cette opération.

Des garanties pour l’indépendance des rédactions

D’après celle-ci, le rachat “n’est pas de nature à altérer le format” des chaînes BFMTV, RMC Découverte, RMC Story, des chaînes locales BFM Régions, ni celui des chaînes payantes et services de radio édités par Altice Media. Toutefois, l’Arcom insiste sur le fait que la montée en puissance de CMA CGM dans le secteur des médias nécessite un renforcement des mesures garantissant l’indépendance éditoriale vis-à-vis des intérêts des actionnaires.

L’autorité de régulation attend des engagements fermes de la part de l’acquéreur, incluant potentiellement la signature d’une charte d’indépendance éditoriale et de déontologie pour les rédactions.

Rodolphe Saadé, le milliardaire franco-libanais à la tête du groupe, a déjà pris le contrôle du journal La Tribune et du groupe La Provence (qui édite les quotidiens régionaux La Provence et Corse Matin), tout en détenant des participations dans M6 et le média en ligne Brut.

Cette expansion médiatique a suscité des tensions, notamment en mars dernier, lorsque les journalistes de La Provence ont fait grève pendant 72 heures. Ils protestaient contre une “ingérence éditoriale inadmissible” suite à la suspension du directeur de la rédaction après une Une controversée sur la visite d’Emmanuel Macron à Marseille.

Rodolphe Saadé a tenté de rassurer les employés d’Altice Media sur la préservation des emplois et sa volonté de ne pas interférer dans le travail des rédactions. Par ailleurs, Nicolas de Tavernost, ancien patron de M6, a récemment rejoint CMA CGM en tant que vice-président de la nouvelle holding CMA Médias.

Source : AFP

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox