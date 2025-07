Lancement d’un tout nouveau “Player Canal+” truffé de nouveautés pour les abonnés, on vous dit tout

Canal+ amorce une refonte importante de son expérience utilisateur en lançant une nouvelle version de son lecteur vidéo sur l’ex-myCanal. D’abord disponible sur iOS, cette mise à jour offre une navigation plus fluide, un contrôle par gestes et une meilleure mise en valeur des contenus.

Au nom d’une navigation plus fluide et intuitive. Depuis le 3 juillet, les utilisateurs de l’application Canal+ sur iOS découvrent une nouvelle version du player, entièrement repensée. L’interface a été optimisée pour offrir une navigation plus claire, avec des icônes redessinées et une organisation repensée des menus. L’objectif est simple : accéder aux contenus plus facilement, sans friction.

Contrôle par gestes et timeline interactive

Autre nouveauté majeure : le contrôle par gestes. Il devient désormais possible de régler le volume, la luminosité ou l’orientation de l’écran d’un simple glissement de doigt, sans interrompre le visionnage. Une longue pression permet en outre de faire apparaître une timeline interactive, pour naviguer librement dans le contenu, revenir en arrière ou zapper à un passage précis.

Canal+ met aussi clairement l’accent sur le contenu. Les programmes en cours, à venir ou déjà diffusés sont désormais plus accessibles, tandis qu’un simple glissement latéral permet de changer de chaîne, dans un style inspiré des réseaux sociaux. Chaque programme s’accompagne de nouvelles informations contextuelles, et les épisodes d’une même série sont regroupés pour enchaîner les visionnages sans interruption.

Un déploiement en deux phases

La nouvelle version du player est pour l’instant disponible uniquement sur iOS dans sa version 5.39.1. “Son arrivée sur Android et PC est prévue très prochainement”, indique la filiale de Vivendi. Les autres supports OTT comme les TV Connectées et box suivront plus tard dans le cadre d’une seconde phase de déploiement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox