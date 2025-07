Free Mobile envoie un mail à certains abonnés afin de leur offrir un code promo pour les soldes

Des abonnés Free Mobile peuvent bénéficier de nouvelles remises sur une sélection de smartphones reconditionnés, grâce à un partenariat renforcé avec CertiDeal.

A l’occasion des soldes d’été, Free Mobile lance une nouvelle opération avec l’un de ses partenaires : du 8 au 22 juillet 2025, les abonnés ayant reçu une communication dédiée peuvent obtenir des réductions sur des smartphones reconditionnés proposés par CertiDeal, avec une remise supplémentaire de 20 € grâce au code SOLDES20 lequel s’ajoute à l’exclu mobile Free, à savoir 5% de remise minimum proposés aux abonnés dans le cadre d’un partenariat noué depuis 2022 avec le spécialiste français du reconditionné.

Dans un courriel envoyé à ses abonnés, Free Mobile met en avant plusieurs offres phares comme un Samsung Galaxy S22 en parfait état à 310 € (au lieu de 327 €), un Galaxy S21 en état premium à 290 € (écran 100% garanti d’origine Samsung) mais aussi un Galaxy S20 FE en très bon état à 180 €. De nombreux iPhone sont aussi accessibles à des prix attractifs.

Tous les appareils affichent une garantie légale de 24 mois, sont testés et reconditionnés en France, avec des batteries en excellent état. Cette offre est réservée aux abonnés Free Mobile éligibles, limitée à un smartphone par personne, et uniquement accessible via l’espace dédié sur le site CertiDeal avec Free. Les clients doivent également valider leur statut d’abonné via leur Espace Abonné Free.

