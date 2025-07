Les chaînes payantes de Canal+ cartonnent auprès de ses abonnés, 8 millions de téléspectateurs par jour

Leader de la télévision payante, Canal+ signe un premier semestre 2025 solide, ses chaînes thématiques captent 40,1 % de part d’audience auprès de ses abonnés avec des envolées remarquées sur le cinéma, le sport et la découverte.

Canal+ revendique plus que jamais son rang de premier éditeur de chaînes payantes en France. Le groupe s’en est félicité dans un communiqué le 8 juillet en affichant 40,1 % de part d’audience auprès des abonnés savec en moyenne 8 millions de téléspectateurs chaque jour, soit 44,4 millions de personnes par mois, des records qui confortent son leadership sur l’univers de la télévision à péage. Ces performances, la filiale de Vivendi les doit notamment à ses bouquets de chaînes couvrant l’ensemble des goûts : cinéma, séries, sport, jeunesse, documentaire, art de vivre, musique et humour. Cette diversité, accessible à la fois dans les offres Canal+ et chez les opérateurs, permet de « toucher tous les écrans à tout moment », souligne le groupe.

Le cinéma en tête d’affiche

Sur la thématique cinéma, Canal+ annonce 15,4 % de part d’audience abonnés et 15,8 millions de téléspectateurs chaque mois. L’association Ciné+/OCS totalise 11,5 % de part d’audience en soirée, en progression de 0,5 point par rapport à la précédente vague Médiamat’Thématik. Ces résultats valident la stratégie « grand écran » du groupe, fondée sur les avant-premières exclusives et un catalogue constamment renouvelé. La Polar+ étonne également avec 3,8 millions de téléspectateurs par mois et un rang de 1ère chaîne thématique sur les femmes abonnées avec 6,6% de PDA.

Le sport payant maintient la cadence

Côté terrain, l’ offre payante sport portée par Canal+ Sport, Canal+ Sport 360, Canal+ Foot et Infosport+ affiche 13,1 % de part d’audience abonnés et séduit 18,8 millions de téléspectateurs chaque mois, une audience qui semble donc tenir toutes ses promesses. Canal+ Foot devient même la première chaîne thématique auprès des abonnés, tandis qu’Infosport+ domine la matinale sportive avec 5,8 % de part d’audience entre 7 h et 10 h. La Ligue des Champions de football et le parcours victorieux du Paris Saint-Germain ont joué un rôle important dans ces bons résultats.

L’attrait pour les documentaires chez les abonnés Canal+ se confirme aussi, Canal+ Docs enregistre 5,1 % de part d’audience abonnés et attire 7,6 millions de personnes chaque mois, son meilleur score historique. Les chaînes Planète+ affichent également des progressions sensibles, preuve que la ligne éditoriale « découverte » continue de gagner du terrain.

Enfin, les chaînes dédiées aux enfants (Piwi+, TéléToon+, TéléToon+ 1) et à l’humour (Comédie+) rassemblent 13 % de part d’audience abonnés et 4,8 millions de téléspectateurs mensuels, soit une hausse de 0,2 point sur la dernière vague. À noter : en prime time, ces antennes atteignent 1,5 % de part d’audience auprès des femmes abonnées, un indicateur en progression qui confirme l’élargissement du socle d’audience.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox