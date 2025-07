C’est fait, Max opère son retour aux sources et redevient dès maintenant HBO Max

C’est un retour aux sources pour la plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery. Comme annoncé en mai dernier, Max reprend aujourd’hui son nom d’origine : HBO Max. Une décision stratégique que le groupe présente comme un moyen de réaffirmer l’identité forte et reconnaissable de la marque HBO, à l’heure où les services de streaming se livrent une bataille acharnée pour retenir l’attention des abonnés.

Initialement lancée en 2020 sous le nom HBO Max, la plateforme avait tenté une simplification en 2023 en devenant Max, pour mieux refléter la diversité de son catalogue, allant bien au-delà des séries HBO. Mais ce changement avait brouillé les repères, selon certains analystes, affaiblissant l’impact de la marque au lieu de l’élargir.

Avec ce retour à HBO Max, Warner Bros. Discovery fait le choix de la clarté et de la puissance symbolique. Le nom HBO reste associé à des productions saluées comme The Last of Us, Euphoria, Succession ou encore House of the Dragon, autant de contenus qui continuent de porter l’image d’un label exigeant et prestigieux. Ce changement de nom s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle, déjà amorcée ces derniers mois. Après le passage du violet au bleu en 2023, puis à un gris foncé ce printemps, l’interface de la plateforme arbore désormais un univers plus sobre et élégant. Le logo HBO Max fait son grand retour avec ses lettres arrondies emblématiques, clin d’œil assumé à l’esthétique d’origine.

Pour les abonnés, rien ne change côté contenus ou abonnements : films, séries et documentaires restent accessibles comme avant. Seul le nom et l’interface évoluent, traduisant une volonté claire : affirmer une marque forte, identifiable, et recentrée sur sa promesse de qualité. Pour rappel, Max est offert pendant trois mois dans sa version avec pub dans plusieurs offres Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox