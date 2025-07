Le saviez-vous : Free permet gratuitement à ses abonnés Freebox d’activer ses propres boucliers pour avoir la paix quand ils veulent

Week-end, vacances, ou besoin de calme au quotidien ? Free propose à ses abonnés Freebox plusieurs fonctions pour éviter les appels indésirables sur leur ligne fixe.

Pour profiter de moments de tranquillité chez soi, il est possible d’enclencher différentes protections dans son Espace Abonné Freebox. Celles-ci permettent de limiter, voire d’empêcher totalement, les appels non sollicités, sans passer par des services tiers.

Le “mode vacances” pour couper court aux appels

En vous rendant dans la rubrique “Téléphonie” > “Gestion de mes services téléphoniques” de votre Espace Abonné, vous pouvez activer la fonction Abonné absent ou mode vacances. Une fois enclenchée, toute personne essayant de vous appeler entendra le message vocal : « Votre correspondant est momentanément absent, veuillez le recontacter ultérieurement ». La communication est alors immédiatement interrompue, sans transfert vers la messagerie.

Pour activer cette option, il suffit de basculer le curseur sur “oui”, puis d’enregistrer les modifications. Attention : pour des raisons de sécurité, cette manipulation ne peut être effectuée que depuis le réseau Freebox concerné.

Filtrer les appels indésirables : antispam, blocages ciblés et appels anonymes

Free propose également plusieurs autres protections contre les appels indésirables :

Un antispam téléphonique, qui bloque automatiquement les appels entrants jugés indésirables : prospection commerciale agressive, fausses enquêtes, démarchage abusif, etc. “Ne vous laissez plus importuner: bloquez les appels entrants indésirables! Sur votre ordinateur, vous avez activé l’antispam pour éviter de recevoir des milliers d’emails indésirables. Free vous propose d’activer une option similaire pour les appels téléphoniques. Vendeurs de fenêtres, assureurs peu scrupuleux etc. Aux oubliettes, les coups de fil qui résonnent en plein film ou pendant la sieste du petit dernier. Selon vos besoins de tranquillité, vous pouvez bloquer tous les appels anonymes, saisir des numéros bien précis, ou déterminer les appels à partir de préfixes.”, indique l’opérateur.

L’option “anti appels non sollicités”, qui permet d’ajuster le niveau de filtrage souhaité. Vous choisissez ainsi la sévérité de la sélection appliquée par Free.

Le blocage des appels vers les numéros surtaxés, notamment ceux commençant par 089 ou 3BPQ, à l’exception des services légitimes comme le 3244 (assistance Free).

Le rejet des appels anonymes : toute personne cachant son numéro recevra un message l’informant que vous refusez les appels masqués. Elle devra rappeler avec son numéro affiché pour pouvoir vous joindre. ” Vous pouvez facilement rejeter les appels des correspondants qui cherchent à vous joindre sur votre ligne Freebox en ayant masqué leur numéro. Les appelants dont le numéro est caché sont avertis par un message automatique indiquant que vous refusez les appels anonymes. Pour vous contacter directement, ils pourront simplement renouveler leur appel après avoir désactivé l’option de restriction de présentation d’identité”, explique Free. Cette fonction nécessite de disposer d’un téléphone permettant l’affichage des caractères alphanumériques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox