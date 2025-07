Bonne nouvelle, Free annonce le lancement officiel de 7 nouvelles chaînes de BFM et RMC sans surcoût sur toutes les Freebox

C’est fait, les 7 nouvelles chaînes thématiques du groupe RMC BFM sont disponibles dès maintenant sur les Freebox.

Apres un faux départ il y a quelques semaines, BFM Grands Reportages, RMC Talk Info, RMC WOW, RMC Mystère, RMC Alerte Secours, RMC Mecanic, et RMC J’irai dormir chez vous sont à présent disponibles sur les Freebox. « Conçues pour répondre à toutes les envies de découverte, de divertissement et d’information, ces chaînes sont accessibles sans surcoût et viennent compléter les 260 chaînes déjà incluses dans les offres Freebox et même plus de 300 chaînes avec la Freebox Ultra » indiqué Free dans un communiqué ce 29 juillet.

BFM Grands Reportages (canal 162) : plongée au cœur des grands. récits du monde contemporain avec le meilleur des enquêtes et documentaires de BFMTV

RMC Talk Info – (canal 169) : le meilleur des débats d’actualité et des prises de parole fortes avec entre autres Les Grandes Gueules ;

Apolline Matin ; Estelle Midi…

RMC WOW – (canal 222) : la chaîne des formats spectaculaires et de l’insolite : « Vivez des sensations XXL avec notamment Les volcans les plus dangereux du monde ; Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète; Dans les secrets du Rafale ; Les camions de l’extrême… »

RMC Mystère – (canal 223) : la chaîne 100% révélation. À la frontière de l’étrange, du paranormal et des enquêtes. Monuments pharaoniques, objets mystiques, monstres fantastiques avec notamment : Phénomènes vus de l’espace ; Pyramides, les mystères révélés ; Le secret des templiers…

RMC Alerte Secours – (canal 224) En immersion avec les forces de secours et de sécurité : suivez leur quotidien face au conflit, provocation, excès, drame… avec notamment 100 jours avec la police ; Enquête prioritaire – Maltraitance et secrets de famille…

RMC Mecanic – (canal 233) : 100 % moteurs, mécanique et passion automobile. Vitesse, cambouis, marques iconiques, restauration, voitures de rêve… : le meilleur des programmes de mécanique avec notamment Top Gear France, SOS Garage, Vintage Mecanic, Les Reines de la mécanique…

RMC J’irai dormir chez vous – (canal 251) La chaîne 100% globe- trotteur. Les meilleurs voyages d’Antoine de Maximy à travers la planète avec des rencontres toujours plus insolites. Au programme notamment : Algérie, Inde, Chili, Québec, Roumanie, Burning Man… Diffusées en continu, ces chaînes répondent à l’évolution des modes de consommation de la télévision et rejoignent BFM2 et l’AFTER FOOT TV déjà accessibles pour les abonnés Freebox. Elles sont accessibles directement depuis la mosaïque du canal 27 ainsi que sur l’appli TV OQEE by Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox