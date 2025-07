Bouygues Telecom : des résultats solides au 2e trimestre 2025 malgré la forte concurrence d’Orange

Bouygues Telecom confirme sa bonne dynamique commerciale au deuxième trimestre 2025 avec 35 000 nouveaux abonnés sur le fixe et 43 000 sur le mobile.

Après un excellent début d’année, Bouygues Telecom continue sur sa lancée au deuxième trimestre 2025. Si la dynamique commerciale reste globalement positive, l’opérateur voit certains indicateurs financiers se stabiliser ou se contracter. Sur un marché toujours très concurrentiel, notamment sur l’entrée de gamme, Bouygues Telecom s’appuie sur ses offres B.iG et B&YOU Pure Fibre pour maintenir le cap.

La croissance dans le fixe se poursuit, même si elle marque un léger coup de frein. Au deuxième trimestre, Bouygues Telecom a recruté 36 000 nouveaux clients fixes, contre 69 000 au premier trimestre. Le parc total atteint désormais 5,3 millions d’abonnés, dont 4,4 millions en fibre optique (FTTH), soit 95 000 nouveaux clients fibre sur les trois derniers mois, après 148 000 au premier trimestre. Sur ce terrain, Orange qui lui aussi a déjà dévoilé ses chiffres, a recruté 29 000 abonnés sur le fixe, et 270 000 sur la fibre.

Par ailleurs, la part des clients FTTH de Bouygues Telecom continue de progresser pour représenter 84 % du parc fixe, contre 83 % fin mars et 77 % un an plus tôt. L’arrêt de la commercialisation de l’ADSL depuis début 2025 accélère cette transition. Côté revenus, l’ARPU fixe reste stable à 33,0 € par mois, légèrement en retrait par rapport au 33,2 € observés au premier trimestre.

Mobile : Bouygues Telecom voit Orange le doubler à toute allure

Sur le mobile, Bouygues Telecom a recruté 43 000 nouveaux clients forfaits (hors MtoM), portant son parc à 18,4 millions d’abonnés. C’est légèrement mieux qu’au deuxième trimestre 2024, mais en dessous des 63 000 nouveaux forfaits gagnés au premier trimestre 2025. L’ARPU mobile, incluant La Poste Telecom, s’établit à 17,3 €, en recul par rapport à l’an passé, reflet de la pression sur les prix d’acquisition dans un marché très bataillé. De son côté, Orange tire son épingle du jeu avec 116 000 recrutements mobiles, il sera très difficile de faire mieux.

La stratégie convergente portée par l’offre B.iG de Bouygues Telecom continue néanmoins de produire des effets positifs sur la fidélisation et la satisfaction client, comme en témoigne la baisse du churn.

Un chiffre d’affaires en hausse

Fort de ces bonnes performances commerciales, Bouygues Telecom annonce un chiffre d’affaires en hausse de 3% à 3,9 milliards d’euros lors du 1er semestre. “Le chiffre d’affaires facturé aux clients ressort à 3,2 milliards d’euros, en hausse de 5% par rapport au premier semestre 2024, portée par La Poste Telecom. Il est globalement stable hors La Poste Telecom, la contribution positive du Fixe étant compensée par la baisse du Mobile”, ajoute un communiqué.

L’EBITDA après loyer reste stable à 956 millions d’euros, mais la marge recule à 29,9 %, soit 1,4 point de moins qu’un an plus tôt. Plusieurs facteurs expliquent cette érosion : la fin de la couverture avantageuse sur les prix de l’énergie depuis fin 2024, la hausse de la taxe IFER au premier trimestre, et l’intégration de La Poste Telecom avec une contribution limitée à la rentabilité.

Les résultats de Free et SFR attendus fin août permettront d’affiner la photographie du marché pour ce premier semestre 2025, marqué par une guerre des prix sur le mobile et une course à la fibre toujours intense.

