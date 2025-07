Free offre désormais aux abonnés Freebox Pop les frais de migration vers la Freebox Ultra Essentiel

Free facilite le passage à sa Freebox Ultra Essentiel pour les abonnés Pop en quête de meilleures performances tout en leur épargnant les frais de migration.

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Pop souhaitant monter en gamme. Free propose désormais la migration vers sa Freebox Ultra Essentiel sans aucun frais. L’opérateur affiche sur son espace abonné des frais de migration à 0 € pour cette offre, contre 49 € habituellement, c’est d’ailleurs le tarif affiché pour passer à la version Ultra complète.

Facturée 49,99€/mois sans engagement, la Freebox Ultra Essentiel inclut un accès fibre jusqu’à 8 Gbit/s, le Wi-Fi 7 et plus de 300 chaînes TV dont TV by Canal. Une offre haut de gamme recentrée sur la connectivité et la télévision, sans les services de streaming intégrés (Netflix, Prime, Disney+…) réservés à la Freebox Ultra classique à 59,99€/mois.

Source : Tiino-X83, via Oggy72

