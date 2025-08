Nouveau changement pour le forfait Série Free de Free Mobile : entre hausse de prix et baisse de data

Free Mobile revoit une nouvelle fois son forfait temporaire Série Free, avec une hausse de prix et une enveloppe data réduite à l’étranger. Un ajustement dans un contexte de forte pression concurrentielle.

Le forfait Série Free continue de perdre en générosité. Ce 1er août 2025, Free Mobile a discrètement mis à jour son offre à destination des nouveaux abonnés, en augmentant son tarif mensuel tout en réduisant les services proposés en roaming.

Désormais proposé à 9,99€/mois pendant un an (contre 8,99€ précédemment), ce forfait inclut toujours 120 Go de data en France métropolitaine en 5G. En revanche, le volume de données utilisables en Europe et dans les DOM passe de 35 Go à 30 Go. Les appels et SMS restent illimités depuis ces zones, et l’accès à l’application TV Oqee by Free est toujours inclus.

Au bout de 12 mois, les abonnés basculeront automatiquement sur le forfait Free 5G à 19,99€/mois (15,99€/mois pour les abonnés Freebox).

Avec ce nouvel ajustement, Free Mobile confirme sa stratégie d’alignement progressif sur la concurrence. Red by SFR propose actuellement 120 Go à 8,99€/mois, tandis que Sosh et Bouygues Telecom affichent respectivement 100 Go à 10,99€/mois. Cette offre Série Free reste réservée aux nouveaux clients uniquement.