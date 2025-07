C’est nouveau, Free offre un Player TV Free 4K à ses abonnés Freebox pour regarder la TV sur un 2ème écran pendant 6 mois

L’option Multi-TV de Free est actuellement offerte pendant 6 mois aux abonnés Freebox éligibles. Pour en profiter il suffit de se rendre dans l’espace abonné et d’y souscrire.

Free propose actuellement une promotion sur son option Multi-TV, permettant de profiter de la télévision sur un second écran. Sur l’espace abonné des clients Freebox Révolution, mini 4K, Pop ou Ultra par exemple, l’opérateur affiche une mise à disposition gratuite du Player TV Free 4K pendant 6 mois. Au-delà, le service est facturé 4,99€/mois. Pour y souscrire, rendez-vous dans la rubrique “TV” puis gérer mon option Multi-TV.

Une offre pour étendre l’expérience Freebox TV

Avec cette option, il est possible de regarder en simultané des chaînes TV ou des contenus à la demande sur deux postes distincts. Free met ainsi en avant les usages multiples au sein d’un même foyer, notamment grâce à ses services multimédias.

“Regardez simultanément la télévision (ou une vidéo via l’un des services de vidéo à la demande) sur un poste et regardez un programme sur un autre poste. Profitez des possibilités multimédias sur un autre poste” , indique l’opérateur et d’ajouter que cette option est proposée “sous réserve d’éligibilité de la ligne, du débit nécessaire et de l’accord des chaînes diffusées en Multi-TV.”

Une question demeure pour les abonnés déjà équipés d’une configuration multi-TV. À la rédaction d’Univers Freebox, nous avons constaté qu’avec une Freebox Ultra associée à une Apple TV en tant que player secondaire, la promotion ne permet pas d’ajouter un deuxième multi-TV avec les 6 mois offerts. Il est donc possible que l’offre ne concerne qu’un seul boîtier supplémentaire en Multi-TV par foyer pour certains abonnés Freebox. A confirmer.

Source : Merci à Nicolas M !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox