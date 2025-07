Lancement d’une “offre exclusive” de Free Mobile à l’occasion de l’arrivée des nouveaux Galaxy pliables de Samsung

Free Mobile célèbre la sortie des Galaxy Z Fold7, Z Flip7 et Z Flip7 FE avec une offre de remboursement pouvant atteindre 200€. Une promotion valable jusqu’au 11 août 2025.

Samsung revient sur le devant de la scène avec trois nouveaux modèles pliables : les Galaxy Z Fold7, Z Flip7 et Z Flip7 FE. À cette occasion, Free Mobile propose “une offre de lancement exclusive” selon son portail : jusqu’à 200€ remboursés, combinant 100€ crédités sur facture et 100€ de bonus reprise, en plus de la valeur de rachat de l’ancien smartphone.

Trois modèles pour tous les profils

Galaxy Z Fold7 : l’un des smartphones pliables les plus fins du marché, avec un écran de 8 pouces, un capteur photo de 200 Mpx, une batterie de 4400 mAh et la Galaxy AI intégrée.

Galaxy Z Flip7 : un design compact, un grand écran de 6,9 pouces, un écran externe de 4,1 pouces pour les selfies, une batterie de 4300 mAh et la Galaxy AI.

Galaxy Z Flip7 FE : la version plus accessible, mais toujours résistante (IP48), avec appareil photo 50 Mpx, FlexCam et écran externe pratique.

Cette offre de remboursement est accessible à tous les abonnés Free Mobile, directement en boutique ou sur le site de l’opérateur. Une opportunité pour s’équiper des derniers modèles pliables tout en allégeant la facture.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox