Free met fin à une technologie emblématique sur les Freebox Révolution et mini 4K, et prévient ses abonnés

C’est la fin d’un service historique pour les abonnés Freebox Révolution et mini 4K. Free mettra un terme définitif à la Femtocell à compter du 1er septembre 2025. Une décision cohérente avec la disparition progressive de la 3G et le lancement de la VoWiFi chez Free en 2022.

Les abonnés Freebox Révolution et mini 4K concernés viennent de recevoir un mail : le service Femtocell sera désactivé à partir du 1er septembre 2025, révèle Busyspider à partir d’un témoignage d’abonné. Ce dispositif, autrefois précieux pour améliorer la couverture mobile 3G à l’intérieur des logements, appartient désormais au passé.

“Avec l’évolution des usages numériques et de nos infrastructures, le service Femtocell est devenu obsolète. Le réseau 3G sur lequel repose le service Femtocell est depuis plusieurs années progressivement remplacé par la 4G et la 5G, technologies plus performantes, offrant une couverture et des débits supérieurs”, indique Free dans son courriel.

Une extinction déjà évoquée en 2021

Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une stratégie amorcée de longue date. Lors de la convention annuelle des Freenautes en 2021, Xavier Niel avait justifié la disparition progressive de la Femtocell par l’obsolescence de la 3G et l’amélioration significative du réseau mobile Free.

La technologie, intégrée à l’époque uniquement dans les Freebox Révolution et mini 4K, reposait sur la bande 2100 MHz, désormais utilisée pour offrir plus de débit en 4G. Xavier Niel soulignait aussi que la Femtocell était surtout utilisée dans des cas très spécifiques, comme passer des appels dans des lieux très isolés (sous-sol, cave…). Les nouvelles générations de Freebox comme la Pop et Ultra ne sont pas équipées de cette technologie. Plus concrètement, la Femtocell permettait d’émettre appels, SMS et connexions data via la box, en transformant cette dernière en mini-antenne 3G personnelle.

La voix sur Wi-Fi a pris le relais depuis 2022

Depuis 2022, Free a officiellement lancé la VoWiFi (voix sur Wi-Fi), une alternative moderne à la Femtocell. Elle permet aux abonnés de passer des appels en s’appuyant sur leur connexion Wi-Fi, sans dépendre du signal mobile.

