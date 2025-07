Phishing Freebox et Free Mobile : comment vraiment reconnaître et éviter les arnaques par email, SMS et appels frauduleux

Les tentatives de phishing ciblant les abonnés Free se multiplient. Emails, SMS ou appels frauduleux : l’opérateur met en garde ses clients et livre une série de conseils pratiques pour ne pas tomber dans le piège. Free alerte en ce moment ses abonnés face aux arnaques de plus en plus fréquentes directement sur son site d’assistance. Les tentatives de phishing ou hameçonnage, cherchent à vous soutirer des informations personnelles ou bancaires en se faisant passer pour un interlocuteur de confiance, souvent Free lui-même. Ces arnaques sont réalisées sous la forme d’emails, de SMS, ou d’appels téléphoniques. Mais comment faire pour ne pas se faire avoir ? Des signaux d’alerte à ne pas négliger L’opérateur dresse une liste claire des indices qui doivent immédiatement éveiller vos soupçons : L’adresse email ou le numéro d’expéditeur semble suspect ou inhabituel.

Le message contient des fautes ou demande une réaction urgente.

Des liens étranges ou des pièces-jointes inattendues y sont présents.

Il vous est demandé un mot de passe, un code reçu par SMS ou vos coordonnées bancaires.

L’appel provient d’un faux conseiller Free ou d’une prétendue banque. Ce que vous devez retenir c’est que Free ne vous demandera jamais vos identifiants, mots de passe ou données bancaires par email, SMS ou téléphone. Comment vérifier qu’un message est bien officiel ? Free rappelle les expéditeurs officiels selon les services : Emails Free Mobile : freemobile@free-mobile.fr

Emails Freebox : info@freetelecom.fr, info-free@freetelecom.fr, info-abonne@freetelecom.fr

Support technique : freeproxi@freetelecom.fr, messagerie@freetelecom.fr, enquete@assistance.free.fr, noreply@assistance.free.fr

Abus ou usage anormal : abuse@proxad.net Côté SMS, aucun message officiel n’est envoyé depuis un numéro commençant par 06 ou 07. Les liens légitimes de Free Mobile débutent toujours par m.free.fr. Pour plus de sécurité, Free vous invite à ne jamais cliquer directement sur un lien contenu dans un message douteux, mais à vous connecter directement à votre Espace Abonné depuis free.fr/freebox ou mobile.free.fr. Alors que faire en cas de doute ou d’arnaque ? Tout d’abord, consultez l’historique de vos communications dans votre Espace Abonné Free Mobile (rubrique “Nos communications”). Puis contactez le 3244, le numéro officiel de l’assistance Free (appel gratuit depuis une ligne Free). Si vous recevez un appel suspect semblant venir du 3244, raccrochez et rappelez vous-même ce numéro. En cas de phishing avéré : Changez immédiatement vos mots de passe, notamment si vous utilisez le même ailleurs.

Contactez votre banque si vous avez transmis des informations bancaires.

Signalez l’attaque sur les plateformes signal-spam.fr et cybermalveillance.gouv.fr. Cette dernière alerte en ce moment sur une vague de phishing en cours : des emails et SMS frauduleux se font passer pour Free. Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox