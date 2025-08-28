Free continue sa série noire avec les Freebox, sans recrutements significatifs au 2e trimestre, mais reste “sur l’offensive”

L’opérateur de Xavier Niel annonce avoir conservé une base d’abonnés stable sur le fixe, sans avoir réussi à inverser la tendance observée depuis 2 trimestres.

Les performances commerciales ne sont définitivement pas au beau fixe chez l’opérateur de Xavier Niel concernant ses Freebox. A l’occasion de la publication de ses résultats pour le 2e trimestre 2025, l’opérateur annonce que sa base d’abonnés fixes reste “stable”, sans vraiment dévoiler de chiffres précis de recrutement, affirmant simplement, compter 7.6 millions d’abonnés sur ce segment. Une première pour Free, mais qui fait suite à deux trimestres où les recrutements ont été particulièrement décevants, avec par exemple uniquement 3000 abonnés Freebox recrutés lors du début d’année 2025. A titre de comparaison, Bouygues Telecom a lui réussi à recruter 35 000 nouveaux abonnés sur le fixe, et même Orange est sorti du marasme dans lequel il se trouvait au 1er trimestre, en recrutant 29 000 nouveaux clients fixes entre avril et juin.

Free continue cependant d’améliorer sa base d’abonnés fibre, qui passe à 6.4 millions (contre 6.3 au trimestre précédent) et améliore également sa disponibilité avec 600 000 nouvelles prises raccordables, atteignant ainsi 39.4 millions de foyers éligibles en France. Le taux d’adoption de la fibre est d’ailleurs lui aussi en hausse, passant à 84.5%, soit une hausse de 1.3 points face au premier trimestre. Mais l’opérateur assume cependant faire face actuellement à un marché mature et une très forte concurrence, tout en indiquant qu’il s’est avant tout “concentré sur la convergence et le churn“. Et sur ce point, l’opérateur semble avoir réussi son pari, puisqu’il observe une hausse des revenus de 1.8% sur un an, pour atteindre 1.64 milliard d’euros. Il s’en félicite d’ailleurs : l’opérateur améliore sa rentabilité et Iliad indique être, en France, “le seul opérateur en croissance organique parmi les 4 opérateurs nationaux“.

L’opérateur reste serein, affichant ainsi une volonté d’équilibre “entre valeur et volumes“. Comme il nous l’a confié en début d’année, Free préfère insister sur une croissance de long terme plutôt que sur une performance trimestrielle. “Partout, le Groupe Iliad est à l’offensive. En France (…), le Groupe a lancé de nouvelles offres Fixe pour conquérir de nouveaux segments de marché“, affirme la maison-mère de Free, faisant référence à la Freebox Pop S et à la nouvelle Freebox Pro. On peut cependant noter que le lancement de la Freebox Pop S en avril dernier n’a pas vraiment réussi à influer sur les recrutements pour ce trimestre. Un sursaut va devoir s’opérer à terme, surtout alors que la concurrence semble bel et bien se réveiller, notamment chez Bouygues qui enchaîne les bonnes performances commerciales depuis peu.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox