Free lance un nouveau concours pour gagner des places à un nouveau festival

Free lance un concours sur X pour permettre à ses abonnés et aux amateurs de rap de gagner deux billets pour le festival Golden Coast, qui se déroulera du 5 au 7 septembre 2025 à Dijon. Pour participer, il suffit d’aimer un tweet, de répondre en précisant la journée souhaitée et de suivre le compte Free. Le tirage au sort aura lieu le 29 août.

Pour les passionnés de hip‑hop, l’actualité est riche. La France déjà pionnière avec la Battle of the Word accueille son premier festival entièrement dédié à cette culture : le Golden Coast. L’événement se tiendra du 5 au 7 septembre au parc de la Combe à la Serpent, à Dijon, et promet une programmation XXL avec des artistes phares de la scène rap française et internationale. Free profite de l’occasion pour proposer un jeu simple et ouvert à tous, permettant de gagner deux places pour l’une des journées du festival.

Un festival inédit dédié au hip‑hop

Le Golden Coast est présenté comme le « nouveau QG du rap en France ». Pendant trois jours, les festivaliers pourront assister à des concerts, profiter d’espaces dédiés au merchandising, à la restauration et même à des activités comme un terrain de basket. L’objectif est de célébrer l’énergie et la diversité de la culture hip‑hop, tout en réunissant les plus grands noms de la scène et des talents émergents.

Yo le rap, yo le rap… 🎤🎫

Tente de gagner 2 places pour le samedi ou 2 places pour le dimanche du @GoldenCoastfest Pour participer : like ce tweet et répond en indiquant le jour de ton choix. 🗓️ Assure-toi de suivre @free pour valider ta participation.

Tirage au sort le… pic.twitter.com/YucjSj1tmf — Free (@free) August 27, 2025

Comment participer au concours ?

Le concours organisé par Free se déroule sur le réseau social X. Pour tenter sa chance, il faut aimer le tweet publié par l’opérateur, répondre en indiquant si l’on souhaite assister au festival le samedi ou le dimanche et suivre le compte @free. Le tirage au sort aura lieu le 29 août et désignera les gagnants des deux billets mis en jeu pour chaque journée.

