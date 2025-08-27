Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : coup dur pour Bouygues Telecom, Free s’empare d’un opérateur, évolutions de la Freebox…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

26 août 2008 : Free rachète Alice

Le début d’une belle histoire. Iliad et Télécom Italia finalisaient il y a 17 ans la cession de Liberty Surf Group SAS au profit de la maison-mère de Free. Une société bien plus connue pour sa marque phare : Alice. Ainsi, pour 775 millions d’euros, Iliad affirmait sa place de premier opérateur alternatif en France avec environ 4 millions d’abonnés à l’époque et une part de marché estimée à 25.5%.

26 août 2021 : SFR innove pour les gamers

L’opérateur lançait en effet il y a quatre ans sa première offre combinant box et… Playstation 5 ! Une solution permettant d’accéder à la toute nouvelle console de Sony tout en s’abonnant pour au moins deux ans à SFR. Une opération séduction bien pensée, qui a par exemple inspiré Bouygues Telecom qui a fait le choix de proposer une Xbox dans son offre Bbox gaming, relancée récemment.

27 août 2020 : l’État exige le démantèlement de 3000 antennes de Bouygues Telecom

Un coup dur pour l’opérateur. Souvenez-vous, il y a 5 ans, alors que le lancement de la 5G se préparait en France, un débat a secoué le secteur. En effet, face à des soupçons d’espionnage, Huawei s’est retrouvé dans la tourmente et ses équipements télécoms ont été bannis de plusieurs pays. Dans l’Hexagone, la situation a été plus complexe, avec quelques autorisations données pour des sites 5G par exemple. Deux opérateurs en particulier ont été touchés par les limitations concernant les équipements chinois : SFR et Bouygues Telecom.

Outre ces limites, certaines mesures ont été prises et c’est notamment le 27 août 2020 que l’on apprenait que le gouvernement avait ordonné à l’opérateur de désinstaller 3000 antennes Huawei situés en zone très dense afin de limiter les risques au niveau de la cybersécurité.

29 août 1997 : Netflix est créé

Il est devenu incontournable ou presque, mais tout n’était pas gagné pour Netflix. D’autant plus qu’il s’agit d’un acteur ayant changé le milieu de l’audiovisuel. Après avoir démarré le 29 août 1997 comme un simple vendeur de DVD à domicile, la firme américaine commence déjà à changer les codes en lançant un abonnement mensuel pour la location de DVD. Mais c’est réellement en 2007 que le Netflix que l’on connait démarre avec le lancement de son service de vidéo à la demande. Un pionnier dans le secteur de la SVOD qui a du se battre pour sa légitimité, notamment après être né dans la Silicon Valley et non à Hollywood, berceau du cinéma. Aujourd’hui, il n’y a plus vraiment lieu de discuter : Netflix est un géant du web et son impact sur le cinéma et les séries est très important.