Ligue 1 : La LFP tente de calmer le jeu avec beIN Sports

La LFP prête à assouplir les contraintes imposées à beIN Sports pour retrouver des relations plus détendues.

En route vers l’apaisement ? Selon des informations de L’Équipe, la Ligue de football professionnel (LFP) pourrait assouplir certaines conditions liées à la diffusion du match du samedi après-midi, détenu par beIN Sports. Une évolution qui permettrait de débloquer les paiements dus par le diffuseur et de mettre fin à la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Paris.

Comme la saison dernière, la relation entre la LFP et beIN Sports a démarré sous tension, avec des retards de paiement. Le diffuseur franco-qatarien conteste cette fois les contraintes entourant son lot, valorisé à 78,5 M€ par an. Il ne peut diffuser plus de huit fois la même équipe sur une saison, ni programmer deux fois de suite le même club. De plus, la case fixe du samedi après-midi limite parfois ses choix pour les clubs engagés en coupes d’Europe.

Pour protester, beIN n’a versé que 14 M€ sur les 18 M€ attendus lors de la première échéance du 5 août. Son directeur général, Yousef Al-Obaidly, a écrit à Nicolas de Tavernost (LFP Media) pour dénoncer des restrictions « incompatibles avec le principe d’attribution » de son lot. beIN a également saisi le tribunal de commerce de Paris.

La LFP avait tenté un compromis en autorisant deux diffusions consécutives d’une même équipe, sous condition que le sponsoring de 20 M€ prévu avec Visit Qatar soit activé. beIN a rejeté cette option, estimant que ce sponsoring ne relevait pas de sa responsabilité. Ce lundi, une réunion entre Al-Obaidly, Tavernost et un représentant de CVC (partenaire de LFP Media) a permis d’avancer. Le sujet du sponsoring a été écarté et la LFP se dit prête à prendre en compte certains arguments du diffuseur. Si un accord est trouvé, il pourrait entraîner le règlement des sommes dues et la fin de la procédure judiciaire. Toutefois, les discussions restaient ouvertes.

