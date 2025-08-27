La chaîne L’Équipe pourrait changer de mains, BFM TV en embuscade

À l’heure où la fréquence TNT de L’Équipe doit être renouvelée, le Groupe Amaury s’interrogerait sur une possible vente. CMA CGM aurait déjà formulé une offre restée sans suite pour l’instant.

À l’approche de la remise en jeu de la fréquence TNT de la chaîne L’Équipe, prévue pour 2027, le Groupe Amaury réfléchirait à se désengager totalement des médias en mettant en vente son fleuron. Selon des sources proches du dossier, une offre aurait déjà été formulée par CMA CGM, via sa filiale CMA Média, mais n’a pas encore eu de suite. Historiquement ancré dans la presse sportive et désormais orienté vers l’éducation, la formation et l’événementiel, le Groupe Amaury s’interrogerait sur l’opportunité de céder L’Équipe. La perspective de la remise en jeu de la fréquence TNT de la chaîne alimente les spéculations et contraint le groupe familial à clarifier sa stratégie à moyen terme.

Ce n’est pas la première fois que l’hypothèse d’une cession circule. Déjà en 2015, après la vente du Parisien/Aujourd’hui en France à LVMH, des rumeurs évoquaient un désengagement. L’Équipe, fondé après-guerre par Emilien Amaury, reste un titre emblématique mais souvent déficitaire, malgré un lectorat fidèle et une forte présence sur le marché sportif.

L’opération intéresserait particulièrement CMA CGM, qui détient déjà BFM et RMC. Le groupe dirigé par Rodolphe Saadé poursuit en effet sa stratégie de constitution d’un pôle médias puissant, déjà renforcé par le rachat de RMC Découverte et RMC Story. Selon La Correspondance de la Presse, l’impulsion viendrait de Nicolas de Tavernost, récemment nommé à la tête de CMA Média, qui verrait dans L’Équipe un complément stratégique à l’offre du groupe.

Si aucune décision n’a encore été prise, les discussions mettent en lumière la fragilité du modèle économique de L’Équipe. Souvent déficitaire, le titre a résisté grâce au soutien financier de la famille Amaury, mais les évolutions du marché poussent aujourd’hui à reconsidérer son avenir. La question reste donc entière : le Groupe Amaury est-il prêt à tourner la page de son histoire médiatique en cédant L’Équipe, ou choisira-t-il de conserver ce symbole malgré ses difficultés économiques ?

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox