Bouygues Telecom baisse déjà le prix de sa Bbox rentrée face à la concurrence

Deux semaines après son lancement, la Bbox Rentrée voit son prix chuter.

La rentrée est à peine lancée que Bouygues Telecom ajuste déjà sa stratégie tarifaire. Deux semaines après le lancement de son offre Bbox Rentrée, l’opérateur revoit ses prix à la baisse afin de mieux résister à la pression concurrentielle sur le marché très disputé de l’internet fixe.

Initialement proposée à 28,99 € par mois la première année puis 35,99 €, la Bbox Rentrée est désormais facturée 26,99 € la première année puis 33,99 €. Une remise immédiate qui la rend plus compétitive. Cette offre inclut un débit fibre jusqu’à 1 Gb/s, ainsi qu’un bouquet de services TV. Elle se positionne comme une alternative intermédiaire entre la formule sans TV B&You Pure Fibre (23,99 €/mois, sans engagement) et les offres plus haut de gamme du catalogue Bouygues, la Bbox Must (35,99 € pour 2 Gb/s) et la Bbox Ultym (44,99 € pour 8 Gb/s et des services enrichis).

Une réaction à un marché très concurrentiel

Cette baisse rapide illustre la féroce bataille que se livrent les opérateurs sur le segment des box fibre. Les promotions et repositionnements tarifaires s’enchaînent à l’approche de la rentrée, période clé pour attirer de nouveaux abonnés. Il faut dire que la concurrence est assez rude :

RED by SFR propose deux formules sans engagement particulièrement agressives : la RED Fibre à 19,99 €/mois (1 Gb/s) et la RED Fibre WiFi 6 à 22,99 €/mois (2 Gb/s).

SFR maintient ses offres classiques, de la Box Power S (29,99 €) jusqu’à la Box Premium (44,99 € pour 8 Gb/s symétriques).

Orange met en avant la Boîte Sosh à 24,99 €/mois (2 Gb/s), tandis que ses Livebox Lite, Livebox et Livebox Up couvrent une gamme allant de 29,99 € à 39,99 €, jusqu’à 8 Gb/s avec Wi-Fi 7.

Free reste fidèle à son positionnement agressif : la Freebox Pop S à 23,99 €/mois (5 Gb/s, sans TV), la Freebox Pop à 29,99 €/mois la première année (puis 39,99 €) et sa nouvelle Freebox Ultra à partir de 39,99 €/mois (offre Essentiel), jusqu’à 8 Gb/s.

Dans ce contexte, la baisse de prix de la Bbox Rentrée apparaît comme une réponse directe aux tarifs attractifs de RED by SFR et Sosh, et un signal clair : Bouygues Telecom entend défendre sa place dans la bataille de la fibre à prix cassés.

