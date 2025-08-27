Free Mobile aussi veut faire Pop’er votre rentrée avec des petits prix sur des smartphones 5G

Free Mobile lance son opération « Faites pop’er votre rentrée » avec des smartphones 5G à prix réduit.

À l’occasion de la rentrée, Free Mobile dévoile son opération commerciale « Faites pop’er votre rentrée », comme pour sa fibre optique, une sélection de smartphones 5G dernière génération proposés à prix avantageux jusqu’au 18 septembre 2025. Samsung, Xiaomi, Honor ou encore TCL figurent parmi les marques mises en avant.

Étudiants, jeunes actifs ou parents : la rentrée est souvent synonyme de nouveaux besoins. Cours, réunions, révisions, déplacements… disposer d’un smartphone performant devient essentiel pour rester connecté et organiser son quotidien. Free Mobile accompagne cette période clé avec une gamme de modèles récents, adaptés à tous les usages.

Grâce à sa formule Free Flex (location avec option d’achat), combinée avec des offres de remboursement disponibles sur demande., l’opérateur propose des mensualités réduites et la possibilité de devenir propriétaire de son mobile en fin de période. Une solution pensée pour plus de flexibilité et de maîtrise budgétaire.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des modèles concernés sur le site web de Free en triant avec la catégorie “Les petits prix 5G”. Voici les offres phares de la rentrée mises en avant par Free Mobile :

Samsung Galaxy A26 5G

1 € après remboursement sur demande

8,99 €/mois pendant 24 mois

Option d’achat : 35 €

Coût total si achat : 322 € (hors remboursement)

Xiaomi Redmi Note 14 5G

1 € après remboursement sur demande

7,99 €/mois pendant 24 mois

Option d’achat : 32 €

Coût total si achat : 305 € (hors remboursement)

Honor 400 Smart 5G

1 € après remboursement sur demande

5,99 €/mois pendant 24 mois

Option d’achat : 14 €

Coût total si achat : 199 € (hors remboursement)

TCL 60R 5G

1 € après 40 € remboursés sur demande

3,99 €/mois pendant 24 mois

Option d’achat : 12 €

Coût total si achat : 149 € (hors remboursement)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox