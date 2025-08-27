C’est confirmé, cette chaîne de la TNT devrait bientôt changer de nom

Si tout se passe comme prévu, Chérie 25 deviendra RMC Life. Un nouveau chapitre pour la TNT.

Le paysage audiovisuel français s’apprête à connaître une nouvelle évolution. Le directeur général de RMC BFM, Régis Ravanas, a confirmé que la chaîne Chérie 25 sera rebaptisée RMC Life, sous réserve de l’agrément de l’Arcom, révèle le journaliste Romain Colas. Ce changement interviendra dans le cadre du rachat de la chaîne par CMA Média auprès du groupe NRJ.

Après avoir déjà tiré un trait sur NRJ 12 en février dernier, à la suite d’une décision de l’Arcom, NRJ Group poursuit son désengagement de la télévision gratuite. Le 25 juillet, le groupe a officialisé la vente de Chérie 25 à CMA Média, filiale du géant CMA CGM. Une décision qui marque la fin de plus de dix ans de présence du groupe sur la TNT.

Dans un communiqué publié le 24 juillet, NRJ Group indiquait avoir signé le protocole de cession, validé à l’unanimité par les Instances Représentatives du Personnel quelques jours plus tôt. La transaction reste cependant suspendue à l’approbation de l’Arcom, qui devra donner son feu vert dans les prochains mois.

Avec ce rachat, CMA Média poursuit son ambition de bâtir un pôle audiovisuel solide autour de ses chaînes gratuites, comprenant non seulement RMC mais aussi BFM TV. Cette stratégie vise à constituer une offre cohérente et complémentaire sur la TNT. Si Chérie 25 change de nom, son orientation éditoriale restera proche de celle développée jusqu’ici. RMC Life conservera le positionnement sur une cible féminine, un choix assumé par Régis Ravanas : « Cette ligne éditoriale sera complémentaire de nos chaînes actuellement plutôt masculines, mais aussi de notre offre publicitaire », explique-t-il. De leur côté, RMC Story et RMC Découverte conserveront leur identité actuelle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox