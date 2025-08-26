Clin d’oeil : Sosh sort des Power Rangers pour promouvoir sa fibre

Sosh dégaine sa Sosh Force : des super-héros 80’s au service du Wi-Fi pas cher.

Mardi 26 août, Sosh a levé le voile sur… sa Sosh Force. Pas d’escouade de techniciens en gilet orange, ni d’ingénieurs planqués derrière des tableurs Excel. Non, ici, place à une bande de super-héros tout droit sortie des années 80. Ces personnages hauts en couleurs rappellent furieusement les Power Rangers de notre enfance, avec en prime un fidèle acolyte : Shuper Shaint-Bernard, un gros toutou équipé d’un tonneau marqué “eau débit” (oui, ils ont osé).

Le tout est mis en scène dans un univers volontairement kitsch, avec décors et voix off façon VHS poussiéreuse. On s’attend presque à voir débarquer un magnétoscope et une cassette rayée pour compléter le tableau.

Dans une première bande-annonce, la Sosh Force met en avant ses “super pouvoirs” : la connexion et la puissance, piliers de la marque low-cost d’Orange.

Une seconde vidéo prend des airs de conférence de presse de super-héros, où les personnages expliquent avec sérieux qu’ils sont là pour… reconnecter les gens grâce à la Boîte Sosh, l’offre internet pas chère de l’opérateur.

Le ton est volontairement décalé, presque parodique, et devrait accompagner les futures campagnes publicitaires de la marque. Préparez-vous donc à croiser la Sosh Force un peu partout : dans vos fils d’actu, vos pubs YouTube, et peut-être même jusque dans vos rêves si vous abusez de Stranger Things.

