Un cadeau de Free quand même critiqué, et si Bouygues donnait le mauvais exemple à la concurrence ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Un cadeau de Free et Disney+, ce n’est pas assez ?

Free a pris l’habitude d’offrir assez régulièrement les premiers épisodes de séries phares de ses partenaires à ses abonnés Freebox. Une opération qui a pour but de mettre en avant le service ou la chaîne distribuant le contenu en question. Cette fois, il s’agit de la nouvelle série de Disney+, Alien Earth, se déroulant dans l’univers mythique de la saga de science-fiction horrifique. Si habituellement, ces épisodes offerts le sont la plupart du temps sur l’Aktu Free, directement depuis les players, l’opérateur propose cette fois cette opération directement sur Oqee Ciné. Une nouveauté qui élargit les possibilités d’accéder à ce cadeau, qui laisse cependant toujours un goût amer chez certains abonnés, qui considèrent que l’appât est un peu trop gros…

Une solution simple pour le problème d’Orange ?

De nombreux décodeurs TV fournis avec les offres internet d’Orange restent inutilisés, parfois encore neufs, chez les clients. Une situation coûteuse pour l’opérateur, qui souhaite désormais récupérer ces équipements afin de les remettre en circulation et limiter le gaspillage électronique.

Si certains clients choisissent de ne pas utiliser le décodeur, celui-ci leur est malgré tout livré dans certains cas, ou simplement oublié lors de la souscription. Résultat : des milliers d’appareils dorment dans les foyers, posant aussi des problèmes lors des résiliations.Orange envisage donc plusieurs pistes pour les récupérer et leur donner une seconde vie. Mais et si le problème venait d’ailleurs ?

Et si Orange, SFR ou Free Mobile suivaient l’exemple de Bouygues ?

Depuis plusieurs mois maintenant, Bouygues Telecom facture 5 € de frais de résiliation à ses clients B&You, même lorsqu’il s’agit d’offres sans engagement. Une mesure qui a suscité de nombreuses critiques et incité les concurrents à réagir. Le 21 août 2025, Sosh, la marque low cost d’Orange, a annoncé qu’elle rembourserait à son tour ces frais pour toute nouvelle souscription, mais pour une durée limitée. Si pour l’heure, seul Bouygues Telecom applique des frais de ce type sur des forfaits mobile, d’autres opérateurs pourraient-ils suivre ?

Il ne faut pas enterrer trop vite Ligue 1+

Un an après une vague massive de piratage, les liens de streaming illégaux ont été largement contenus pour l’ouverture de la saison de Ligue 1+. La LFP, armée de nouvelles décisions de justice, a renforcé son arsenal, et la chasse aux diffuseurs illégaux pourrait encore se durcir dans les mois à venir. Des débuts plutôt encourageants pour le nouveau service, même si certains sont assez prompts à juger du succès d’une offre qui a été lancée il n’y a même pas un mois.

Le “fair share” fait toujours débat

Les opérateurs télécoms européens voient s’éloigner leur revendication phare : Bruxelles a officiellement abandonné le projet de « fair share », qui visait à faire contribuer les géants du numérique au financement des réseaux. Une décision qui laisse Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free seuls face à la lourde facture des infrastructures. Mais il faut dire que les opérateurs ne font pas l’unanimité lorsqu’ils réclament une contribution des géants du numérique à l’entretien des réseaux fixe…

