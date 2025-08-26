Abonnés Freebox : nouvelles remises sur plusieurs Smart TV 4K de chez Samsung

Free casse les prix sur les Smart TV Samsung : jusqu’à 250 € de remise pour ses abonnés Freebox fidèles.

Les abonnés Freebox peuvent profiter en ce moment de remises immédiates très attractives sur une sélection de Smart TV Samsung dans la boutique de l’opérateur. Ces offres permettent d’équiper son salon d’un téléviseur QLED ou UHD 4K de grande taille à prix réduit, avec en prime un paiement en 30 fois sans frais. A noter, ces remises sont valables pour tout achat jusqu’au 30 septembre prochain, et vous pouvez à tout moment payer le reste à charge une fois l’achat réalisé.

Après une première salve en début de mois, Free a étoffé sa gamme d’offres spéciales pour plusieurs modèles supplémentaires. Voici la liste :

Samsung TV QLED Q7FA (50″) : 100€ de remise, soit 159€ à la commande puis 12.99€/mois

Samsung TV QLED Q7FA (55″) : 160€ de remise, soit 179€ à la commande puis 13.99€/mois

Samsung TV QLED Q7FA (75″) : 250€ de remise, soit 279€ à la commande puis 23.99€/mois

Ces modèles embarquent nativement l’application Oqee permettant d’accéder aux chaînes incluses dans votre offre Freebox. Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail. La boutique se trouve directement dans votre espace abonné Freebox, connectez-vous-y et cliquez sur “Télévision”, puis “Smart TV Samsung”.

A noter, certaines conditions doivent être remplies pour bénéficier de ces offres plutôt intéressantes. Tout d’abord, la plus logique, il faut disposer d’une carte bancaire pour régler le premier versement de la commande, les mensualités seront quant à elles prélevées sur votre facture. De plus, il est impossible de commander une Smart TV Samsung sur cette page si vous avez des impayés chez Free, là encore pas vraiment de surprise. Cependant, il reste une condition assez méconnue pour accéder à ce catalogue.

En effet, il est nécessaire d’être abonné Freebox depuis au moins 14 mois pour se voir proposer la section sur son espace abonné. Et ce de manière consécutive bien sûr, sans coupure. Ainsi, inutile de souscrire immédiatement à une box chez Free pour profiter de l’offre sur les Smart TV, a moins d’être prêt à patienter un peu plus d’un an.

