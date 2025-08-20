Free et Disney+ offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox, mais aussi à certains abonnés Free Mobile grâce à une évolution

Le premier épisode de la série évènement Disney+, Alien Earth, est maintenant disponible gratuitement pour les abonnés Free ayant accès à Oqee Ciné.

Free a pris l’habitude d’offrir assez régulièrement les premiers épisodes de séries phares de ses partenaires à ses abonnés Freebox. Une opération qui a pour but de mettre en avant le service ou la chaîne distribuant le contenu en question. Cette fois, il s’agit de la nouvelle série de Disney+, Alien Earth, se déroulant dans l’univers mythique de la saga de science-fiction horrifique.

Si habituellement, ces épisodes offerts le sont la plupart du temps sur l’Aktu Free, directement depuis les players, l’opérateur propose cette fois cette opération directement sur Oqee Ciné. Ce qui signifie non seulement que cet épisode peut être visionné directement sur l’ensemble des appareils compatibles avec l’application Oqee de l’opérateur (smart TV, téléphone, navigateur…)… Mais aussi que les abonnés Free Mobile qui ont accès à Oqee vont également pouvoir en profiter. D’après nos propres constatations, l’épisode apparaît bel et bien pour un abonné Free Mobile n’étant pas lié à une ligne fixe chez Free.

Vous pouvez retrouver votre épisode directement sur la page d’accueil d’Oqee, dans la section “gratuit sur Oqee Ciné”, ou en vous rendant directement sur la plateforme d’AVOD de Free. A noter, le contenu est noté comme disponible pour 14 jours seulement !

