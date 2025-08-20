Ligue 1+ : un accord presque conclu entre Canal+ et la LFP… avant de s’effondrer

Alors qu’un accord de dernière minute semblait imminent, les négociations entre Canal+ et LFP Media pour la distribution de la chaîne Ligue 1+ ont échoué. Le contentieux judiciaire opposant la chaîne cryptée à la Ligue a fait capoter le deal, malgré des préparatifs déjà bien avancés.

Ces derniers jours, Canal+ et LFP Media semblaient proches d’un accord pour la distribution de la nouvelle chaîne Ligue 1+, d’après les informations de l’Équipe. La chaîne cryptée s’était préparée à intégrer le service dès la 2e journée de championnat, mais les discussions ont finalement échoué dans les toutes dernières heures.

Un retournement inattendu, puisque fin juin, le président de Canal+, Maxime Saada, avait annoncé « jeter l’éponge » quant à un partenariat de distribution. Pourtant, début août, les négociations avaient repris dans la plus grande discrétion, débouchant sur une offre jugée intéressante pour les abonnés : une promotion à 9,99 € par mois durant trois mois, puis un tarif aligné sur celui d’Amazon Prime Video (12,99 €).

Techniquement, Canal+ était prêt : une centaine de collaborateurs mobilisés, une bande-annonce enregistrée et un lancement programmé pour ce week-end. Mais un obstacle majeur est revenu sur la table : le contentieux judiciaire opposant Canal+ à la LFP depuis 2021, lié aux droits télévisés après le fiasco Mediapro. Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, avait conditionné la signature de l’accord à l’abandon de ces poursuites.

Canal+, qui réclame toujours réparation du préjudice subi, a refusé. Résultat : le contrat n’a pas été signé. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Nicolas de Tavernost se réjouissait pourtant du démarrage « hors normes » de Ligue 1+ – déjà plus de 600 000 abonnés – tout en réaffirmant son souhait de voir Canal+ distribuer la chaîne. Mais pour l’heure, le dialogue est rompu, peut-être pour de bon.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox