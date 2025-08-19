Ligue 1+ : déjà plus de 600 000 abonnés annoncés, la porte est « grande ouverte » pour Canal+

Nicolas de Tavernost salue un départ sur les chapeaux de roue pour Ligue 1+ et affirme qu’il serait favorable à une distribution sur Canal+.

Démarrage en fanfare pour Ligue 1+, la nouvelle chaîne lancée par la Ligue de football professionnel (LFP) pour diffuser le championnat de France. À peine trois jours après son lancement, la plateforme revendique déjà plus de 600 000 abonnés, un chiffre dévoilé par Nicolas de Tavernost, président de LFP Media, auprès de L’Équipe et du Parisien.

Selon de Tavernost, ce départ est « hors normes » et équivaut quasiment à ce qu’avait réalisé l’ancien diffuseur, DAZN, sur l’ensemble de la saison précédente. La plateforme britannique, qui avait peiné à franchir le cap des 500 000 abonnés en six mois et terminé autour de 650 000, avait finalement renoncé à prolonger son contrat, évoquant notamment l’impact du piratage.

Privée de Canal+, qui a refusé de reprendre les droits, la LFP avait choisi en juin dernier de créer sa propre chaîne pour retransmettre huit matches sur neuf chaque journée (le neuvième restant sur BeIN Sports). Pour maximiser son exposition, Ligue 1+ a multiplié les partenariats de distribution : opérateurs télécoms, Prime Video, DAZN, téléviseurs connectés Samsung… mais toujours pas Canal+. Côté prix, l’offre d’appel est attractive : 9,99 € par mois pendant trois mois, avant de passer à 14,99 € pour un abonnement annuel. Pour séduire le grand public, la chaîne a aussi diffusé en clair le match d’ouverture du PSG, champion en titre. La LFP s’est fixé comme objectif d’atteindre un million d’abonnés d’ici la fin de la saison.

Reste un enjeu stratégique : convaincre Canal+ de distribuer Ligue 1+. « Ma porte est grande ouverte, très grande ouverte, à double battant », assure de Tavernost dans Le Parisien. L’arrivée de la chaîne cryptée, historiquement liée au football français, pourrait accélérer la conquête d’abonnés et donner une nouvelle ampleur au projet.

