Arnaques : des faux appels de l’Arcep pour piéger ceux qui auraient “trop utilisé” leur ligne

Une Chaumontaise piégée par de faux agents de l’Arcep et de la police veut prévenir des risques derrière un coup de fil qui peut paraître légitime.

Les démarchages frauduleux au téléphone ne cessent de se multiplier. Une habitante de Chaumont en Haute-Marne, retraitée, a récemment vécu une mésaventure qui l’a conduite à porter plainte. Afin d’éviter que d’autres se fassent piéger, elle a ainsi raconté ce qui lui est arrivé au quotidien JHM.

Le vendredi 8 août, vers 9 h 15, la Chaumontaise – qui préfère rester anonyme – reçoit un appel d’un homme se présentant comme agent de l’Arcep, l’autorité qui régule les télécommunications. Deux jours plus tôt, elle avait fait installer la fibre et n’imaginait pas que ce coup de fil allait virer au piège. Son interlocuteur lui annonce que sa ligne fixe allait être suspendue en raison d’une « surutilisation » et qu’une usurpation d’identité était en cours : un chèque frauduleux de 45 000 €, établi à son nom, aurait été émis à Saint-Malo.

Pour rendre l’histoire crédible, l’escroc transfère la communication à une prétendue inspectrice de police de Saint-Malo. Cette fausse fonctionnaire lui propose d’établir une déclaration à distance. La retraitée finit par communiquer son numéro de carte d’identité et son adresse postale. Mais la durée inhabituelle de l’appel et le discours insistant éveillent ses soupçons. Elle raccroche finalement, non sans inquiétude. Dans les jours suivants, elle est rappelée à plusieurs reprises, chaque fois depuis des numéros différents. « Au début, je pensais que c’était lié à la fibre… Ils savent très bien s’y prendre », explique-t-elle.

L’après-midi même, la victime se rend au commissariat de Chaumont pour déposer une main courante et entame les démarches en mairie afin de renouveler sa carte d’identité. Le lundi 11 août, elle dépose plainte pour appels téléphoniques malveillants répétés. Si elle doute que les auteurs soient identifiés, elle espère surtout alerter le public : ces pratiques, qui paraissent banales au premier abord, peuvent rapidement tourner à l’arnaque et mettre en danger des personnes vulnérables.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox