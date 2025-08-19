Fin du réseau cuivre : Orange à la rescousse des aînés attachés au téléphone fixe, mais…

Avec la fermeture progressive du réseau cuivre, des milliers de Français doivent abandonner le téléphone fixe traditionnel. Un bouleversement pour de nombreux aînés, qu’Orange tente d’accompagner grâce à des offres spécifiques et un suivi personnalisé.

Avec l’arrêt progressif du réseau cuivre et de l’ADSL, des milliers d’abonnés doivent abandonner le téléphone fixe traditionnel. Une transition délicate, notamment pour les personnes âgées, mais qu’Orange assure vouloir rendre la plus fluide possible.

Ginette, 91 ans, vit dans le Finistère. Chaque soir, elle attend le coup de fil de ses petits-enfants sur son combiné fixe. « Je n’ai jamais eu de portable. Le téléphone fixe, c’est mon lien avec le monde », explique cette ancienne enseignante. Attachée à son numéro qu’elle possède depuis des décennies, elle a choisi de rester chez Orange, malgré un forfait onéreux : 46 € par mois pour des appels illimités via une Livebox sans internet, arguant que les téléphones portbales, même ceux pensés pour les seniors, ne conviennent pas vraiment à sa vue ou à ses habitudes. Même situation pour Albert, 86 ans, en Corrèze. Dans son village bientôt privé de cuivre, il n’envisage pas de passer au smartphone : « Je veux juste pouvoir appeler et que l’on prenne de mes nouvelles. »

Orange met en avant ses solutions

Pour accompagner ces clients réticents, Orange propose plusieurs alternatives :

Une offre fixe via la fibre, sans obligation d’internet, permettant de conserver son numéro.

Une solution par satellite, avec boîtier « plug & play » facile à installer, notamment dans les zones rurales ou en Ehpad.

Un accompagnement humain, avec des équipes envoyées dans les communes concernées pour aider les abonnés à basculer.

« Nous accompagnons tous nos clients, et en particulier nos aînés, dans cette transition technologique de la manière la plus fluide possible », assure l’opérateur historique, qui reste le principal gestionnaire du réseau cuivre en France.

Selon l’Arcep, il restait encore 6,4 millions d’abonnements ADSL fin mars 2025, soit 19 % des connexions internet. Mais la chute est rapide : près de 25 % en moins en un an. À terme, le cuivre aura totalement disparu d’ici 2030. Orange ne précise pas le nombre de clients uniquement abonnés au fixe, mais reconnaît que ce public reste sensible et nécessite un accompagnement spécifique. « C’est une volonté d’élargir notre gamme pour servir et accompagner tous nos clients », affirme l’entreprise. Pour Ginette et Albert, ces solutions sont loin d’être idéales, mais elles leur permettent au moins de préserver leurs habitudes et ce lien quotidien si précieux.

Source : BFMTV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox