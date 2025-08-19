Où et quand s’arrêtera la 2G en premier ? Orange clarifie son calendrier

La fin de la 2G débutera en mars 2026 dans le Sud-Ouest chez Orange.

L’extinction progressive du réseau 2G chez Orange se précise. L’opérateur a publié un calendrier actualisé : la première phase débutera le 31 mars 2026 dans le Sud-Ouest, avant une disparition totale de la technologie d’ici décembre 2026. Initialement prévue au 9 mars, la première coupure interviendra finalement à la fin du mois. Elle concernera l’unité urbaine de Biarritz, Anglet et Bayonne, soit 25 communes (hors Landes) regroupant environ 250 000 habitants.

La deuxième étape est programmée au 12 mai 2026, avec l’arrêt de la 2G dans les Landes ainsi que dans le reste des Pyrénées-Atlantiques. Enfin, le 9 juin 2026, la coupure s’étendra aux départements de l’Ariège, Haute-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées et Tarn-et-Garonne.

Cette première phase, concentrée sur le Sud-Ouest, s’achèvera donc en juin. La seconde phase interviendra à partir de la fin septembre, pour une extinction progressive dans le reste de la France. Orange prévoit que la 2G aura totalement disparu de son réseau avant la fin de l’année 2026. Le détail du calendrier pour les autres départements sera communiqué ultérieurement.

Source : Alloforfait

