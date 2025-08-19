Les opérateurs délaisseraient un peu trop la sécurité, Free en perte d’inspiration ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Dur, dur de séduire et d’innover…

À l’occasion de la rentrée, Free met en avant sa Freebox Pop avec une nouvelle campagne publicitaire visible sur son site web et dans le mobilier urbain. L’opérateur promet “jusqu’à 149€ offerts” pour toute nouvelle souscription, sous certaines conditions. Une opération séduction claire et net, mais est-ce que Free arrive encore à faire rêver de par ses propositions qui peuvent sembler de plus en plus “classiques” et moins innovantes au premier abord ?

Free Proxi, bien ou pas bien ?

Free restreint l’accès à Free Proxi, désormais réservé aux abonnés Freebox selon son site web. Les clients Free Mobile seul perdent ainsi un canal privilégié de support lancé en 2022. Beaucoup s’en attristent, mais d’autres considèrent que l’assitance de proximité n’était pas efficace… Cependant, il faut le rappeler : une expérience individuelle ne vaut pas pour en faire une généralité !

La gestion des fuites de données laisse à désirer chez les opérateurs

Free continue de mettre les bouchées doubles sur l’emploi : au 15 août 2025, l’opérateur affiche 314 offres sur son portail recrutement, du réseau aux boutiques en passant par la tech. Mais certains commentaires s’interrogent : et en cyber sécurité ? En effet, les fuites de données importantes ayant eu lieu cette dernière année chez Free, mais aussi Bouygues et SFR, laissent à penser que les moyens des opérateurs concernant ce sujet sont encore trop limités. Au point que certains y voient un calcul plutôt cynique…

L’offre Ligue 1+ chez Free doit encore se peaufiner

Plusieurs abonnés signalent qu’il est impossible d’installer l’app « Ligue 1+ » depuis le Play Store des Freebox Pop et Ultra. Chez Free, l’accès passerait donc uniquement par la chaîne 37 ( Oqee) et une souscription réalisée… chez l’opérateur lui-même. Une limitation qui en agace plus d’un, notamment parce que la proposition faite chez Free notamment en termes de replay est encore un peu limitée. Cependant, rappelons que l’offre est encore toute jeune, peut être faut il faire preuve d’un peu de patience.

Le blocage des pubs sur Oqee, ce n’est pas si simple

Nous expliquions que Free affirme qu’Oqee peut se retrouver bloqué sur le web dans certains situations, notamment lorsque des bloqueurs de publicité sont mis en place. Une mesure qui est clairement faite pour arranger aussi bien l’opérateur que les chaînes de télévision, mais qui ne plaît pas à tout le monde…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox