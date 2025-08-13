Freebox Pop et Ultra : pas d’app Ligue 1+, il faut s’abonner directement via Free, le partage entre foyers se complique

Plusieurs abonnés signalent qu’il est impossible d’installer l’app « Ligue 1+ » depuis le Play Store des Freebox Pop et Ultra. Chez Free, l’accès passerait donc uniquement par la chaîne 37 ( Oqee) et une souscription réalisée… chez l’opérateur lui-même.

Si Free a lancé le bal des abonnements à Ligue 1+ le 11 août, très vite des abonnés se sont rendus compte d’un point qui s’avérant plutôt gênant dans certaines situations. Sur X, des témoignages évoquent l’indisponibilité de l’app Ligue 1+ sur Play Store intégré de la Freebox Pop / Ultra, empêchant la connexion avec un abonnement pris en OTT (site ou app Ligue 1+).

Fait attention si tu prends ton abonnement chez Free,l’application en direct “Ligue 1 pass”,n’est pas disponible sur le playstore des Freebox. Free privilègie l’abonnement via son appli:Oqee en bloquant l’application “Ligue 1 pass” sur les player Pop et ultra de leurs box. pic.twitter.com/slJuFYoNtN — Laurent (@Laurent55968697) August 12, 2025



Ce que dit Free officiellement

Aujourd’hui, Free présente Ligue 1+ dans sa communication comme une chaîne TV intégrée à l’univers Freebox avec un accès via le canal 37 de Freebox TV, et via l’app OQEE by Free. L’opérateur indique par ailleurs une souscription possible directement depuis le canal 37 ou depuis l’Espace Abonné Freebox (rubrique TV). Mais il ne précise pas si un abonnement OTT Ligue 1+ peut, à ce stade, être “récupéré” sur la Freebox. Force est de constater que ce n’est pas le cas aujourd’hui.

Si l’app Android TV « Ligue 1+ » existe sur le Play Store, elle n’est donc pas téléchargeable sur les stores des Players TV Free 4K. Cela conforte l’idée que, chez Free, la diffusion passe par la chaîne intégrée et OQEE plutôt que par une app tierce sur le player. Plus concrètement, un utilisateur qui a fait le choix de s’abonner via le site web ou l’app Ligue 1+ ne peut aujourd’hui accéder à son abonnement via sa Freebox Pop ou Ultra. Seule possibilité, disposer d’une TV connectée ou box compatible (Apple TV). Reste à savoir si l’application deviendra ou non prochainement disponible ou si c’est un choix de la LFP et de Free.

Le partage de compte devient plus compliqué

LFP autorise deux connexions simultanées pouvant provenir de deux foyers différents pour les offres éligibles, mais cela vaut pour les abonnements Ligue 1+ (OTT/opérateur) selon leurs modalités. En pratique chez Free, un abonné Freebox Pop/Ultra peut regarder la Ligue 1 via OQEE sur deux écrans en simultané via ses appareils compatibles. La seule possibilité de partage hors du foyer sera alors de communiquer son accès à Oqee avec ses identifiants Freebox puisque Free ne restreint pas ce partage.

En revanche, un abonné Ligue 1+ via l’app OTT par exemple, ne pourra pas partager son accès à un abonné Freebox Pop et Ultra directement via leur box. Ces derniers devront passer par l’app OTT, ou encore une fois à partir d’une TV connectée ou autre box compatible comme l’Apple TV. Une autre solution consister à passer par l’abonnement couplé de DAZN dont l’application est disponible sur les box de Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox