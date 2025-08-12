Ligue 1+ : les clients de cette grande enseigne ont droit à deux mois offerts

Carrefour s’associe à Ligue 1+ et offre jusqu’à deux mois d’abonnement à ses clients fidèles.

À l’occasion du lancement de Ligue 1+, la nouvelle plateforme de streaming qui diffusera l’intégralité des matchs de Ligue 1 à partir du 15 août, Carrefour a conclu un partenariat avec la Ligue de Football Professionnel. L’enseigne proposera l’abonnement directement dans ses magasins sous forme de cartes cadeaux.

Les membres du programme fidélité Le Club Carrefour bénéficieront d’une offre spéciale :

Deux mois gratuits (29,98 € crédités sur leur compte fidélité) pour tout achat d’un pass Ligue 1 en magasin avant le 31 août.

Un mois gratuit (14,99 € crédités) pour toute souscription à partir du 1er septembre.

Le montant correspondant sera versé à partir du 6ᵉ mois d’abonnement. L’adhésion au programme Le Club est gratuite et ouverte à tous sur simple inscription.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox