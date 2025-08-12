Ligue 1+, Série A, basket et combats, DAZN casse les prix et lance l’offre la plus attractive du moment

Pour le tarif promotionnel annoncé par la LFP pour Ligue 1+, DAZN ajoute l’accès à l’ensemble de ses sports. De quoi en faire, à ce stade, l’option la plus avantageuse pour suivre la Ligue 1 tout en profitant d’autres championnats et disciplines.

DAZN casse les prix au lancement de Ligue 1+. La plateforme propose un pack incluant la chaîne officielle de la LFP mais aussi tout son catalogue sport (foot, basket et combats), à 9,99 €/mois pendant 3 mois, puis 14,99 €/mois pendant 9 mois, avec engagement de 12 mois. L’offre valable est jusqu’au 31 août.

Pour ce prix, cet abonnement couplé ( 2 connexions simultanées) inclut ainsi Ligue 1+ pour suivre la Ligue 1 McDonald’s (8 matchs sur 9 en direct, émissions et contenus dédiés et DAZN intégral sans surcoût pendant toute la durée d’engagement.

Les autres compétitions incluses chez DAZN

Football : Serie A , Coppa Italia et Supercoppa , Eredivisie (championnat hollandais) , Jupiler Pro League (championnat belge).

Basket : Betclic ÉLITE .

Sports de combat : PFL (MMA) et grandes affiches de boxe .

Golf : LIV Golf. Et d’autres contenus en continu sur la plateforme.

L’inscription se fait directement sur la plateforme DAZN (application ou site). Une fois l’abonnement activé, Ligue 1+ apparaît aux côtés des chaînes et programmes DAZN.

