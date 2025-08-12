Un tout nouveau smartphone abordable de Samsung débarque chez Free Mobile

Samsung a dévoilé récemment son nouveau smartphone entrée de gamme et vous pouvez dès maintenant vous le procurer sur le site de Free Mobile.

Lancé discrètement il y a un peu plus d’une semaine, le Samsung Galaxy A17 5G vient renouveler les propositions d’entrée de gamme du géant coréen. Et ce modèle est désormais disponible chez Free Mobile. Vous pouvez vous le procurer en bleu, gris ou noir, dans sa capacité de 128 Go, avec un prix plutôt attractif.

En effet, ce smartphone entend proposer un rapport qualité prix raisonnable avec un tarif à 232€ au comptant, et il devient encore plus facile à acquérir en passant par Free Flex puisqu’il faut compter 39€ lors de la commande, puis 6.99€/mois pendant 24 mois, avec une option d’achat à 25€.

Le Samsung Galaxy A17 5G succède au Galaxy A16 5G avec un design modernisé et quelques ajustements bienvenus. Toujours équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+ (2340 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, il conserve l’encoche en forme de goutte d’eau pour son capteur frontal de 13 Mpx. À l’arrière, il mise sur un trio de capteurs composé d’un grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 5 Mpx et d’un module macro de 2 Mpx. Sous le capot, on retrouve le processeur Exynos 1330 accompagné de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage, extensibles via microSD, ainsi qu’une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge de 25 W.

Plus fin et plus léger que son prédécesseur, le Galaxy A17 5G affiche une épaisseur réduite à 7,5 mm pour un poids de 192 g. Il tourne sous Android 15 avec la promesse de six ans de mises à jour, et se distingue surtout par l’intégration de fonctionnalités d’intelligence artificielle, dont la compatibilité avec Gemini Live, l’assistant conversationnel de Google. Ce mélange de continuité technique et d’améliorations ciblées en fait un modèle d’entrée de gamme polyvalent, prêt à remplacer le Galaxy A16 5G sur le marché.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox