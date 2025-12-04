Au centre des convoitises, SFR Business lance le déploiement de son cloud souverain en duo

SFR Business poursuit sa stratégie d’accélération avant sa vente en annonçant un partenariat majeur avec Cloud Temple. Ensemble, les deux acteurs lancent une offre de cloud souverain qualifiée SecNumCloud, destinée à sécuriser les données les plus sensibles des entreprises et administrations françaises.

En tirer le meilleur prix possible en lançant des innovations de dernière minute, cela pourrait être une des stratégies actuelles d’Altice autour de la cession de SFR Business. Le groupe de Patrick Drahi aurait d’ailleurs décidé d’accélérer la vente de cet actif pour fluidifier les négociations en cours. L’activité B2B, qui représente 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires et un Ebitda estimé entre 200 et 250 millions, attire de nombreux acheteurs. Selon Les Échos, cinq offres non engageantes ont été déposées début novembre : deux fonds d’investissement, un opérateur télécom européen et deux acteurs du marché professionnel. Parmi eux, Altitude Infra, intéressé pour renforcer sa présence dans la fibre. En parallèle, une nouvelle offre de reprise de la part de Bouygues Telecom, Orange et Free est attendue avant la fin de l’année.

En attendant de connaître son avenir, SFR Business accélère sur tous les fronts. Après avoir renforcé ces dernières semaines son catalogue professionnel avec la 5G+, la fibre jusqu’à 8 Gb/s symétriques, le WiFi 7 et de nouvelles offres Pro, la branche B2B du groupe annonce aujourd’hui une initiative stratégique majeure : le lancement d’un cloud souverain opéré en partenariat avec Cloud Temple.

Un partenariat structurant pour un cloud souverain “SecNumCloud”

SFR Business s’associe officiellement à Cloud Temple pour proposer une offre de cloud souverain conforme aux plus hauts standards de sécurité exigés en France. L’acteur spécialisé apporte son infrastructure souveraine, localisée sur le territoire national et qualifiée SecNumCloud, le référentiel le plus strict délivré par l’ANSSI.

De son côté, SFR Business mobilise l’ensemble de ses atouts : son réseau très haut débit fibre et 4G/5G, ses solutions de cybersécurité, ainsi que son expertise reconnue dans l’accompagnement des entreprises et entités publiques, de la conception des projets numériques jusqu’à leur exploitation opérationnelle.vCe duo ambitionne de bâtir un pilier clé de la filière française du cloud souverain.

Ce cloud conjoint doit garantir la localisation, la protection et la maîtrise des données sensibles, une exigence renforcée par les politiques publiques comme le plan France 2030 et les recommandations de l’ANSSI. Il s’adresse aux entreprises, administrations, collectivités et opérateurs d’importance vitale soucieux de disposer d’un cloud de confiance en France.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox