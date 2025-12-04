Bouygues Telecom, Orange et SFR lancent un nouvel outil pour “détecter en temps réel et rétablir immédiatement les connexions fibre coupées lors des interventions”

Le groupe du travail Interop’Fibre qui réunit les opérateurs télécoms d’envergure nationale pour améliorer les processus de commercialisation et d’exploitation de la fibre lève le voile sur e-intervention (lot 2). Orange et Bouygues Telecom sont les premiers à mettre en place cette solution dès aujourd’hui. SFR va suivre avant un déploiement plus large en 2026.

Dans un contexte où les coupures de connexion liées aux interventions techniques sur les armoires locales sont toujours une source majeure d’insatisfaction pour les abonnés, Interop Fibre dévoile un nouvel outil dont l’usage devrait améliorer la qualité de service des abonnés.

Baptisé “e-intervention(Lot 2)”, celui-ci a pour but de détecter en temps réel et rétablir immédiatement les connexions fibre coupées lors des interventions, que ce soit pour les clients de Bouygues Telecom, Orange, SFR ou d’autres opérateurs, annonce un communiqué. Conçu à partir de Check Voisinage, solution innovante créée par Bouygues Telecom et partagée proactivement avec tous les opérateurs, e-intervention a d’abord été expérimenté sur les réseaux d’Orange. Si depuis plusieurs années, grâce à un système d’information partagé (Lot 1), Bouygues Telecom, Orange et SFR étaient informés lorsqu’une intervention impactait l’un de leurs clients respectifs, cette fois l’outil va plus loin : “Aujourd’hui, grâce au déploiement d’e-intervention (Lot 2) et à son intégration dans l’interface mobile des techniciens terrain, ces derniers sont désormais alertés en temps réel. Avec l’accord préalable des opérateurs concernés, ils peuvent réaliser immédiatement toutes les opérations nécessaires pour rétablir la connexion, avant de quitter le site. Cette capacité d’action instantanée, associée à une mutualisation des moyens, permet de restaurer le service plus rapidement et de réduire significativement les désagréments pour les clients”, indiquent conjointement les trois opérateurs.

Le lancement de cette évolution est le fruit d’une collaboration entre Orange, Bouygues Telecom et SFR. e-intervention (Lot 2) a été testé en version pilote depuis le 29 septembre 2025 dans la région de Gironde, et étendu à plusieurs départements dès le 13 octobre dernier. La généralisation aux interventions de raccordement et SAV des techniciens Orange et Bouygues Telecom est entrée en vigueur le 4 décembre, et dans les prochaines semaines pour SFR, que ce soit sur les réseaux de l’opérateur d’infrastructure Orange ou les réseaux d’initiative publique opérés par Orange Concessions : “cette solution continuera à s’étendre en 2026 avec les autres opérateurs d’infrastructure pour renforcer la coopération dans le secteur.” L’objectif annoncé est clair, réduire les coupures liées aux interventions, ’améliorer de la satisfaction client et renforcer la collaboration entre les opérateurs pour une meilleure qualité de service.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox