France TV annonce le lancement d’ici Noël d’une nouvelle chaîne TV éphémère baptisée “Paris 31”

France Télévisions annonce que vous pourrez découvrir du 25 au 31 décembre une chaîne éphémère, “Paris 31”, entièrement dédiée à la capitale, mêlant documentaires, spectacles et grands événements pour célébrer Paris sous toutes ses facettes.

France Télévisions lance “Paris 31”, une chaîne éphémère consacrée à la capitale. Du 25 au 31 décembre 2025, le groupe public proposera une semaine de documentaires, concerts, spectacles et événements pour célébrer l’histoire, le patrimoine et l’effervescence culturelle de Paris.

Avec “Paris 31”, France Télévisions entend mettre en lumière les lieux, les créations et les moments qui façonnent le rayonnement de Paris. Du 25 au 31 décembre, la chaîne proposera une sélection de programmes dédiés à son histoire, ses monuments et sa vitalité artistique. Plusieurs films retraceront les grandes épopées parisiennes : Notre-Dame de Paris, l’épreuve des siècles, Notre Dame résurrection, Tour Eiffel, le rêve d’un visionnaire, Les métamorphoses du Grand Palais, Au cœur des Jeux ou Laissez-vous guider : Ce Paris fou qui a failli exister.

D’autres offriront des chemins plus inattendus, comme Nus & Culottés : Objectif Paris ou Paris en chansons.

Une programmation culturelle riche

Concerts, danse, théâtre, cirque et opéra seront au rendez-vous cette semaine, avec comme spectacles annoncés : Maître Gims (Fondation Vuitton), La Fouine et NEJ (Accor Arena), Louane (Olympia), Aimé Simone (We Love Green), Hyuk Lee et Horizon (Palais Royal), Immortelle Barbara (Grand Rex), Möbius morphosis (Théâtre national de la danse), la compagnie Bouglione, Bungalow 21, Roméo et Juliette, Vissi d’Arte ou encore L’Olympiade d’Antonio Vivaldi.

La programmation s’articulera chaque jour autour de quatre temps :

le matin : rediffusion des documentaires de la veille

la journée : culture et magazines

le soir : documentaires et soirées événementielles

Avec quelques diffusions exceptionnelles, comme la diffusion de La Grande Soirée du 31 décembre de Paris 2024 le 30 décembre, ou le matin du 25, un lancement sur les Concerts de Paris de 2023 et 2024.

Concernant la disponibilité de “Paris 31”, cela reste encore assez flou. France TV affirme que sa chaîne sera disponible 24 h/24 sur “les environnements web, applications et téléviseurs connectés”, mais sans préciser de détails. Il faudra donc attendre le jour J pour savoir si une diffusion de la chaîne est prévue sur la plateforme France TV disponible sur Android TV par exemple, et donc sur les box de Free (pour les abonnés Ultra et Pop, ou ceux avec player Free TV 4K) ou Bouygues Telecom.

