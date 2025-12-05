Free balaie le risque d’une hausse de ses prix en cas de rachat de SFR, et assure vouloir préserver « l’intérêt de ses abonnés »

Alors que le possible passage du marché français des télécoms de quatre à trois opérateurs suscite des inquiétudes sur une éventuelle hausse des prix, Free se veut rassurant. Interrogée le 4 décembre sur BFM Business, Aude Durand, directrice générale déléguée d’Iliad (maison mère de Free), a rejeté l’idée d’une hausse tarifaire en cas de rachat de SFR.

Free réaffirme sa promesse de stabilité tarifaire. Les craintes d’augmentation des prix ont ressurgi après l’audition début novembre de deux professeurs en économie devant la commission des affaires économiques du Sénat, mettant en avant les risques d’un marché réduit à trois opérateurs. Mais Free rappelle son engagement historique envers le pouvoir d’achat.

Aude Durand, directrice générale d’Iliad, maison mère de Free insiste : « Cela fait 3 ans que Xavier Niel s’est engagé à ne pas augmenter le prix du forfait Free et du forfait à 2€ pour un quinquennat, sachant que cela faisait deux quinquennats que nous ne les augmentions pas. Donc nous sommes plutôt bien positionnés pour garantir que l’intérêt de nos abonnés soit conservé. » Autrement dit, Free compte maintenir sa politique tarifaire, quitte à court-circuiter toute velléité de hausse chez Bouygues Telecom et Orange.

Sans surprise, Free continue de défendre son projet de rachat de SFR, qui reste sujet à des négociations complexes et confidentielles. Aude Durand explique : « Si on a remis une offre, c’est que l’on croit que c’est la solution pour l’écosystème télécoms en France et pour assurer la continuité de service à tous les abonnés. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox