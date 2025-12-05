Canal+ annonce offrir un cadeau en streaming à tout le monde, un appât idéal pour s’abonner

Canal+ offre les deux premiers épisodes de la saison 2 de Loups Garous sur son application. Mais pour voir la suite il faudra s’abonner.

Canal+ tente d’attirer le plus grand nombre pour le retour de l’un de ses programmes phares. Pour célébrer la saison 2 de Loups Garous, les épisodes 1 et 2 sont offerts à tout le monde sur l’app Canal+, sans condition d’abonnement.

Après une première saison plus que réussi avec 17 millions de visionnages au total, Loups Garous fait donc un retour très attendu. Canal+ entend capitaliser sur cet engouement en ouvrant l’accès à tous afin d’élargir encore l’audience du programme. Une façon pour le groupe audiovisuel privé de créer l’événement autour de cette nouvelle saison, avant la diffusion des épisodes suivants réservés aux abonnés. Voici le synopsis de la saison 2 : “Toujours imaginée par Fary et Panayotis Pascot, l’adaptation des Loups garous revient. Dans cette saison 2, quinze joueurs et joueuses aux aptitudes exceptionnelles vont disputer une partie grandeur nature et en temps réel du jeu iconique Les Loups-Garous de Thiercelieux. Des experts en stratégie et manipulation vont s’affronter lors d’une partie d’anthologie où ruse et dissimulation seront omniprésents, et l’esprit d’équipe mis à rude épreuve.”

La saison 2 réunit un ex-négociateur du RAID, une médium, un ingénieur aérospatial, une spécialiste de l’emprise, un philosophe, une thérapeute de couple, une psycho-criminologue, un spin doctor, une ingénieure de police scientifique, un expert en rhétorique, une maître d’échecs, un hacker, un champion international d’e-sport, une thanato-archéologue et le réalisateur Jean-Baptiste Durand.

